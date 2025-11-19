Confidenciales
Miguel Uribe Londoño viajó a Estados Unidos; dijo que respalda la lucha de ese país contra el narcotráfico en el Caribe
El aspirante del Centro Democrático sostendrá encuentros con distintos líderes.
El precandidato Miguel Uribe Londoño, del Centro Democrático, viajó hasta Washington, Estados Unidos, para llevar a cabo distintas reuniones.
“He venido a reunirme con la administración del Gobierno Trump y con la administración de los Estados Unidos para traerles un mensaje: primero, que Colombia no es Petro; segundo, que en Colombia somos amigos de los Estados Unidos y los apoyamos y queremos una gran cooperación y amistad con Estados Unidos y tercero que apoyamos lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe para acabar el narcotráfico en Venezuela y en Colombia, no más narcotráfico”, aseguró Uribe Londoño.
He venido a Washington para reunirme con la administración del presidente Donald Trump y con el Congreso de los Estados Unidos.— Miguel Uribe (@migueluribel) November 19, 2025
En Colombia entendemos la importancia de cuidar y fortalecer nuestra relación con este país.
Por eso lo digo con total contundencia: ¡Colombia no es… pic.twitter.com/0Nc4NfKbkG
El aspirante a la Presidencia también se reunió con el representante Gary Palmer a quien destacó como uno de los líderes más influyentes en ese país en temas energéticos y de seguridad. Allí conversaron sobre tres aspectos principalmente, seguridad energética, cadenas de suministro confiables y una industria más competitiva.
“Propuse una agenda concreta para atraer inversión, fortalecer la cooperación y recuperar el liderazgo de Colombia como aliado estratégico en la región”, afirmó.