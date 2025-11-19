Suscribirse

Confidenciales

Miguel Uribe Londoño viajó a Estados Unidos; dijo que respalda la lucha de ese país contra el narcotráfico en el Caribe

El aspirante del Centro Democrático sostendrá encuentros con distintos líderes.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 6:36 p. m.
Miguel Uribe Londoño
Miguel Uribe Londoño se encuentra en Estados Unidos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

El precandidato Miguel Uribe Londoño, del Centro Democrático, viajó hasta Washington, Estados Unidos, para llevar a cabo distintas reuniones.

“He venido a reunirme con la administración del Gobierno Trump y con la administración de los Estados Unidos para traerles un mensaje: primero, que Colombia no es Petro; segundo, que en Colombia somos amigos de los Estados Unidos y los apoyamos y queremos una gran cooperación y amistad con Estados Unidos y tercero que apoyamos lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe para acabar el narcotráfico en Venezuela y en Colombia, no más narcotráfico”, aseguró Uribe Londoño.

El aspirante a la Presidencia también se reunió con el representante Gary Palmer a quien destacó como uno de los líderes más influyentes en ese país en temas energéticos y de seguridad. Allí conversaron sobre tres aspectos principalmente, seguridad energética, cadenas de suministro confiables y una industria más competitiva.

“Propuse una agenda concreta para atraer inversión, fortalecer la cooperación y recuperar el liderazgo de Colombia como aliado estratégico en la región”, afirmó.

