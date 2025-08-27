Suscribirse

Ministro Armando Benedetti recordó que la Ley de encuestas fue una iniciativa del Congreso de la República

El ministro aseguró que no se trata de una “mordaza” y que las encuestadoras sí pueden hacer sondeos sobre la favorabilidad del Gobierno, instituciones, alcaldes o gobernadores pero no de clima electoral.

27 de agosto de 2025, 11:46 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en sus redes sociales frente a la polémica generada por la imposibilidad de publicar encuestas electorales en este momento. En un trino, el minInterior aseguró que la Ley 2494, recientemente aprobada en el Congreso, “no es una mordaza” contra las firmas encuestadoras.

“No hay tal mordaza. La ley 2494 fue una iniciativa del Congreso que incluyó a todos los partidos como el Centro Democrático, el partido Verde, al Pacto Histórico, entre otros“, señaló el ministro.

Según explicó, la iniciativa fue discutida y respaldada por todas las bancadas, incluyendo al Centro Democrático, el Partido Verde y el Pacto Histórico. Según Benedetti, el objetivo central de la norma es regular la metodología de los sondeos electorales, obligando a que las encuestas incluyan municipios pequeños, medianos y grandes, y no se concentren únicamente en las principales capitales como Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla.

Para el ministro, la restricción que impone la nueva Ley no obedece a una censura, sino al cumplimiento de los tiempos y lineamientos definidos que fueron definidos en el Congreso de la República.

Benedetti también recordó que las encuestadoras sí están autorizadas a realizar mediciones de favorabilidad sobre el Gobierno, instituciones, alcaldes o gobernadores. Lo único que no pueden publicar son encuestas relacionadas con candidatos y procesos electorales mientras esté vigente la restricción.

