Ministro Armando Benedetti recordó que la Ley de encuestas fue una iniciativa del Congreso de la República

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en sus redes sociales frente a la polémica generada por la imposibilidad de publicar encuestas electorales en este momento. En un trino, el minInterior aseguró que la Ley 2494, recientemente aprobada en el Congreso, “no es una mordaza” contra las firmas encuestadoras.

“No hay tal mordaza. La ley 2494 fue una iniciativa del Congreso que incluyó a todos los partidos como el Centro Democrático, el partido Verde, al Pacto Histórico, entre otros“, señaló el ministro.

No hay tal mordaza. La ley 2494 fue una iniciativa del Congreso que incluyó a todos los partidos como el Centro Democrático, el partido Verde, al Pacto Histórico, entre otros. Hoy Invamer no puede publicar su encuesta no solo porque no es el tiempo para hacerlo sino que la nueva… — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 27, 2025

Según explicó, la iniciativa fue discutida y respaldada por todas las bancadas, incluyendo al Centro Democrático, el Partido Verde y el Pacto Histórico. Según Benedetti, el objetivo central de la norma es regular la metodología de los sondeos electorales, obligando a que las encuestas incluyan municipios pequeños, medianos y grandes, y no se concentren únicamente en las principales capitales como Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla.

Para el ministro, la restricción que impone la nueva Ley no obedece a una censura, sino al cumplimiento de los tiempos y lineamientos definidos que fueron definidos en el Congreso de la República.