“Muchas gracias por defender a Álvaro Uribe”: Jaime Granados recibe reconocimiento por parte del Centro Democrático

Josías Fiesco, activista del uribismo, viajó a España para visitar al abogado del exmandatario

Redacción Confidenciales
28 de octubre de 2025, 1:11 a. m.
Jaime Granados
Jaime Granados y Josías Fiesco. | Foto: Cortesía.

El activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, agradeció al abogado Jaime Granados por su defensa al expresidente Álvaro Uribe, a quien el tribunal superior de Bogotá declaró inocente.

“Ha sido el juicio del siglo en Colombia donde quedó en evidencia el talante jurídico que resistió la presión de la izquierda. Gracias por defender a Uribe de quien el país sabía de su inocencia pero ahora lo confirma la justicia”, dijo el integrante del uribismo.

El encuentro se dio en Madrid, España, durante el desarrollo del Diálogo Iberoamericano de Jóvenes por la Libertad y la Democracia. En ese escenario el activista denunció la persecución del Gobierno de Gustavo Petro contra la oposición, incluyendo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Ha sido una experiencia maravillosa compartir con jóvenes que en todo el mundo defendemos la democracia. Como generación, tenemos el reto de hacerlo en nuestro país. Ratificamos nuestro apoyo a Israel y reconocemos a Estados Unidos como nuestro mayor aliado para derrotar el terrorismo”, añadió Fiesco.

