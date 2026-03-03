Confidenciales

Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, destapa sus cartas para las elecciones del 8 de marzo

El abogado aseguró que para la Cámara por Bogotá apoyará a Josias Fiesco del Centro Democrático.

Redacción Confidenciales
3 de marzo de 2026, 8:53 p. m.
Jaime Granados y Josias Fiesco.
Jaime Granados y Josias Fiesco. Foto: Cortesía.

A través de un video difundido por redes sociales, el abogado Jaime Granados anunció que apoyará la aspiración política de Josías Fiesco a la Cámara de Representantes por Bogotá.

El abogado pidió que se apoye esta candidatura al considerar que es una voz firme para representar a los bogotanos.

Por esa razón, el candidato agradeció dicho respaldo y por redes sociales aseguró que la seguridad debe regresar a la capital.

“Me siento orgulloso de contar con el apoyo del mejor abogado de Colombia, que Jaime Granados, defensor del presidente Álvaro Uribe, y de tantos ciudadanos que entendemos el momento por el que atraviesa el país. Ya enfrentamos al petrismo; ahora tenemos que levantar lo que destruyeron, la salud, seguridad y construcción”, dijo Fiesco.

Además, se conoció que a esa campaña la respaldan figuras como el exfiscal Francisco Barbosa, la concejal de Bogotá, Diana Diago, el exministro Carlos Holguín Sardi, el líder transportador Henry Cardenas, y los candidatos al Senado del uribismo Rafael Nieto y Alirio Barrera.

Fiesco es un activista que se ha convertido en líder de las juventudes del Centro Democrático por la oposición que ha hecho al Gobierno Petro.

