Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, destapa sus cartas para las elecciones del 8 de marzo

A través de un video difundido por redes sociales, el abogado Jaime Granados anunció que apoyará la aspiración política de Josías Fiesco a la Cámara de Representantes por Bogotá.

El abogado pidió que se apoye esta candidatura al considerar que es una voz firme para representar a los bogotanos.

Por esa razón, el candidato agradeció dicho respaldo y por redes sociales aseguró que la seguridad debe regresar a la capital.

Hernán Cadavid advierte las consecuencias de un posible gobierno del Pacto Histórico: “Se tomarían las cortes, la Fiscalía”

“Me siento orgulloso de contar con el apoyo del mejor abogado de Colombia, que Jaime Granados, defensor del presidente Álvaro Uribe, y de tantos ciudadanos que entendemos el momento por el que atraviesa el país. Ya enfrentamos al petrismo; ahora tenemos que levantar lo que destruyeron, la salud, seguridad y construcción”, dijo Fiesco.

Además, se conoció que a esa campaña la respaldan figuras como el exfiscal Francisco Barbosa, la concejal de Bogotá, Diana Diago, el exministro Carlos Holguín Sardi, el líder transportador Henry Cardenas, y los candidatos al Senado del uribismo Rafael Nieto y Alirio Barrera.

Fiesco es un activista que se ha convertido en líder de las juventudes del Centro Democrático por la oposición que ha hecho al Gobierno Petro.