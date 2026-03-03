Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, destapa sus cartas para las elecciones del 8 de marzo

A través de un video difundido por redes sociales, el abogado Jaime Granados anunció que apoyará la aspiración política de Josías Fiesco a la Cámara de Representantes por Bogotá.
El abogado pidió que se apoye esta candidatura al considerar que es una voz firme para representar a los bogotanos.
Por esa razón, el candidato agradeció dicho respaldo y por redes sociales aseguró que la seguridad debe regresar a la capital.
“Me siento orgulloso de contar con el apoyo del mejor abogado de Colombia, que Jaime Granados, defensor del presidente Álvaro Uribe, y de tantos ciudadanos que entendemos el momento por el que atraviesa el país. Ya enfrentamos al petrismo; ahora tenemos que levantar lo que destruyeron, la salud, seguridad y construcción”, dijo Fiesco.
Gracias, Dr. Jaime Granados, por el respaldo en este camino a la Cámara por Bogotá. No vamos a permitir que el esfuerzo de nuestros jóvenes se pierda por la inseguridad en las calles y la falta de oportunidades.— Josias Fiesco (@josiasfiesco) March 2, 2026
Seremos la voz que los respalde en el Congreso.… pic.twitter.com/8Riti6s3NF
Además, se conoció que a esa campaña la respaldan figuras como el exfiscal Francisco Barbosa, la concejal de Bogotá, Diana Diago, el exministro Carlos Holguín Sardi, el líder transportador Henry Cardenas, y los candidatos al Senado del uribismo Rafael Nieto y Alirio Barrera.
Fiesco es un activista que se ha convertido en líder de las juventudes del Centro Democrático por la oposición que ha hecho al Gobierno Petro.