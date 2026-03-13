Nace un bloque mayoritario político en Caldas tras las elecciones del 8 de marzo

Los ecos de la pasada jornada electoral del 8 de marzo siguen retumbando con alianzas. En esta oportunidad se conocieron detalles de una reunión en la que se empieza a consolidar un bloque político en Caldas.

En las últimas horas, se realizó una comida en la que participó el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo con varios líderes políticos, que tuvieron una favorable votación de más de 210 mil votos.

La nueva Cámara de Representantes

Uno de los logros de ese encuentro es empezar a definir una agenda regional en Caldas y Manizales para encaminar proyectos en el Congreso que permitan un mejor desarrollo para esa zona del país.

Dentro de las figuras que empiezan a tomar fuerza en la región, y que lograron por medio de las urnas tener una curul en la Cámara de Representantes, están: Octavio Cardina León, Mateo Hidalgo Montoya y Juan Manuel Londoño Jaramillo.

Además, sobre ese encuentro trascendió que los políticos que obtuvieron esos lugares en Cámara, son cercanos y comparten la visión de la actual Alcaldía de Manizales.

Finalmente, se ha expresado en los sectores de Caldas y Manizales que ese tipo de altas votaciones de líderes políticos de la región en el Congreso, permite que esa zona del país siga por un camino de crecimiento y proyección.