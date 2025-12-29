Nicolás Maduro busca salir del poder y habría enviado un mensaje a un poderoso funcionario norteamericano. ¿De quién se trata?

Por medio de los más discretos canales diplomáticos, la Casa Blanca habría recibido mensajes de la dictadura de Nicolás Maduro en la busca de dejar el poder.

Un reportaje del diario ABC, publicado este domingo, reveló que las mediaciones están activas y que Maduro estaría buscando exiliarse en un país del primer mundo, de preferencia España.

En esas negociaciones por debajo de la mesa, hay un personaje que tendría un rol clave. Se trata de Richard Grenell, exembajador de Estados Unidos en Alemania y quien se ha desempeñado como enviado especial de Estados Unidos para algunas gestiones con Venezuela.

Según ABC, el mensaje de la eventual salida de Maduro habría llegado a Grenell.

Enviado presidencial de Trump para misiones especiales revela que ha tenido conversaciones con funcionarios venezolanos

El medio, sin embargo, aclara que “no consta que Grenell actúe por encargo del Gobierno estadounidense ni que represente una posición institucional. Su nombre aparece por su historial como interlocutor oficioso en misiones sensibles, incluidas gestiones para la liberación de presos estadounidenses y contactos puntuales con Maduro en Caracas. Grenell no ha respondido a las solicitudes de confirmación de este diario”.

En enero del año pasado, Grenell fue enviado a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro.

“Me complace anunciar que Richard Allen Grenell será nuestro Enviado Presidencial para Misiones Especiales. Ric trabajará en algunos de los lugares más conflictivos del mundo, entre ellos Venezuela y Corea del Norte”, dijo Trump apenas se posesionó el año pasado.

En su viaje, en enero, logró la liberación de seis ciudadanos estadounidenses, presos por la dictadura venezolana.