Confidenciales
“Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que Álvaro Uribe”: senador republicano Bernie Moreno
El encuentro se realizó en la noche de este jueves, 14 de agosto en Antioquia.
En medio de su viaje a Colombia, el senador republicano, Bernie Moreno, se encontró con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en Río Negro, Antioquia.
“Fue un honor pasar tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para lo que puede ser el mayor aliado de América en Sudamérica”, dijo el senador estadounidense de origen colombiano a través de su cuenta de X en la noche de este jueves, 14 de agosto.
No President in my lifetime than has done more for Colombia @AlvaroUribeVel.— Bernie Moreno (@berniemoreno) August 15, 2025
It was an honor to spend time with him, share what we have learned in our trip so far, and imagine a brilliant future for what can be America’s greatest ally in South America. pic.twitter.com/whZWMw0SZB
Junto a Rubén Gallego, Moreno visitó la capital colombiana para participar en las exequias del senador Miguel Uribe Turbay, que se llevaron a cabo en Bogotá el 13 de agosto.
Tras el homenaje que se le rindió al fallecido precandidato presidencial Uribe Turbay en el congreso, el republicano había expresado su pesar por el asesinato del candidato presidencial y dio su apoyo al pueblo colombiano.
El senador lo calificó como “lo mejor de Colombia” y deseó que su espíritu “guíe al país hacia el futuro”, esperando que esta tragedia genere una sensación de reconciliación y orientación nacional.
En su momento, Moreno también criticó la sentencia a 12 de años de prisión para Álvaro Uribe Vélez y aseguró que podría ser inconveniente para mantener las buenas relaciones con EE. UU.
“Colombia necesita detener el uso de su sistema judicial como arma contra el expresidente Álvaro Uribe. Es un camino muy peligroso para quien debería ser uno de los principales aliados de Estados Unidos en Latinoamérica”, dijo Moreno.