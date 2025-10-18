Suscribirse

Confidenciales

No hay investigación contra Álvaro Uribe en el CNE: el periodo de inscripciones para el Senado no ha iniciado

Por redes circula una versión de una investigación contra el exmandatario que no es real. Al no existir inscripciones, es imposible investigar un hecho que no ha ocurrido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
18 de octubre de 2025, 4:56 p. m.
Alvaro Uribe votación elecciones
Álvaro Uribe estará en la lista al Senado del Centro Democrático. | Foto: SEMANA

Este sábado, 18 de octubre, empezó a circular una versión por redes sobre una supuesta investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por una posible inscripción irregular en la lista al Senado del Centro Democrático.

Sin embargo, dicha información no es precisa porque el periodo de inscripción para listas al Congreso, Senado y Cámara de Representantes no se ha abierto. Ese término empezará a correr desde el 8 de noviembre, fecha en la que las colectividades podrán iniciar con las inscripciones.

La realidad de todo este asunto es que un ciudadano identificado como Inder Alonso Ramírez Pérez envió un escrito al CNE para informar que había “irregularidades en la inscripción de Álvaro Uribe”. Por esa razón, el CNE avocó conocimiento, es decir, revisará la petición, pero dejó claro que no tiene nada por investigar.

“Al no existir una inscripción formal de la candidatura del señor Álvaro Uribe Vélez al Senado, resultaría improcedente efectuar un análisis de fondo sobre la solicitud presentada, como quiera que no existe aún el acto electoral posible del control de esta autoridad electoral”, dice un fragmento del auto firmado por el magistrado Altus Baquero.

Aunque la petición hecha debe ser revisada, el magistrado Baquero debe expedir un auto, avocar conocimiento y ordenar práctica de pruebas, porque así lo determina el funcionamiento del CNE, pero está claro que no hay investigación alguna en contra del exmandatario.

Además, sobre la llegada de Uribe a la contienda política, únicamente se conocen los anuncios públicos, pero no se sabe si finalmente sí estará en la campaña.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Señalan a James Rodríguez en México: periodista ventila lo que estaría pasando en el camerino

2. Daniel Sancho y su ‘venganza’ desde la cárcel de Tailandia: “Ha llegado el momento”

3. Avisan a James Rodríguez en México: rival le advierte las formas que usarán para pararlo

4. Sigue el debate jurídico sobre el futuro político de Daniel Quintero: exregistrador delegado asegura que sí puede ser candidato

5. Blooper sentenció a Wolves de Jhon Arias: Sunderland condena al equipo del colombiano en la última casilla

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribecneElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.