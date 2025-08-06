Confidenciales
Nombrarán una calle en Miami, en honor al expresidente Álvaro Uribe Vélez
El comisionado de Miami-Dade, Roberto González, anunció en las últimas horas que una calle de la ciudad ubicada en el sur de la Florida, llevará el nombre de la ‘Avenida Colombia’ en honor al expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez.
Con el objetivo de honrar al exmandatario colombiano, el comisionado del distrito 11 de Miami Dade anunció una ceremonia especial en West Kendall el día de mañana, 7 de agosto, a las 10:30 a.m., en la esquina de SW 69th St y SW 152nd Ave.
El objetivo del evento es reconocer las contribuciones de la comunidad colombiana y “el legado de Álvaro Uribe Vélez. “El presidente Uribe dedicó su vida a defender a Colombia".
“Esperamos contar con su presencia para honrar su servicio y compromiso”, dice el texto emitido por la jefatura de prensa del comisionado.
Según el comunicado, entre los invitados especiales a la ceremonia de nombramiento de la calle se encuentran Tomás Uribe Moreno, hijo del presidente Uribe, y Francisco “Pacho” Santos, exvicepresidente de Colombia.
El evento se da después de que el expresidente colombiano fuera sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.
El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió en primera instancia la máxima pena posible en una audiencia que duró más de seis horas.
Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.