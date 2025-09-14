Suscribirse

Nación

“Nos lo quitaron prematuramente”: expresidente Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay

Las palabras del exjefe de Estado se dieron desde Cartagena durante un foro del Centro Democrático.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 3:29 p. m.
Expresidente Álvaro Uribe
“Nos lo quitaron prematuramente”: expresidente Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay. | Foto: JULIA CORREA

El expresidente Álvaro Uribe, durante la apertura del foro del Centro Democrático en Cartagena, donde los precandidatos a la presidencia por la colectividad expusieron sus propósitos de llegar a la Casa de Nariño, rindió un homenaje al senador Miguel Uribe Turbay.

“Nos lo quitaron prematuramente”, dijo el expresidente al recordar que Uribe Turbay fue un político muy activo y dedicado a conocer los temas del país.

“Para todos los políticos, para los jóvenes y para los viejos como yo. Su transparencia, su capacidad de estudio, su afecto por Colombia, su capacidad de estar en todas las actividades que necesita la vida pública”, señaló el expresidente sobre el senador víctima de un ataque sicarial que le costó la vida.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio. Estuvo cerca de dos meses en la Fundación Santa Fe, pero falleció hace un mes.
Expresidente Uribe, rindió homenaje al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Agregó el exjefe de Estado que: “No es sino sentarse, mirar sus últimas horas. Estuvo en un foro de Asobancaria, se lució por su estudio. Estuvo al otro día, sábado por la mañana, en el Metropolitan Club de Bogotá, recibiendo una delegación de estudiantes del extranjero explicándoles qué pensaba él de Colombia”.

En el evento estuvo presente el papá de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, quien es precandidato presidencial por el Centro Democrático.

Como es de público conocimiento, Miguel Uribe Turbay recibió un disparo en la cabeza mientras pronunciaba un discurso político en el barrio Modelia de Bogotá, el pasado 7 de junio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva Venecia: el pueblo de palafitos en la Ciénaga Grande de Santa Marta que está en jaque por una planta invasora

2. Despiste de Gandolfi podría salirle caro a Nacional: Bucaramanga buscaría en el escritorio ventaja que afectaría al cuadro verde

3. Catherine Siachoque reveló en SEMANA el consejo con el que Miguel Varoni le cambió la vida: “Me motivó”

4. ¿Descertificación? Ocho gráficas de Daniel Mejía que demuestran los malos resultados del Gobierno Petro en la lucha contra las drogas

5. Festival Cordillera 2025 encendió a Bogotá: música, baile y emoción en el primer día

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeMiguel UribeMiguel Uribe Londoño

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.