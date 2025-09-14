El expresidente Álvaro Uribe, durante la apertura del foro del Centro Democrático en Cartagena, donde los precandidatos a la presidencia por la colectividad expusieron sus propósitos de llegar a la Casa de Nariño, rindió un homenaje al senador Miguel Uribe Turbay.

“Nos lo quitaron prematuramente”, dijo el expresidente al recordar que Uribe Turbay fue un político muy activo y dedicado a conocer los temas del país.

“Para todos los políticos, para los jóvenes y para los viejos como yo. Su transparencia, su capacidad de estudio, su afecto por Colombia, su capacidad de estar en todas las actividades que necesita la vida pública”, señaló el expresidente sobre el senador víctima de un ataque sicarial que le costó la vida.

Expresidente Uribe, rindió homenaje al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Agregó el exjefe de Estado que: “No es sino sentarse, mirar sus últimas horas. Estuvo en un foro de Asobancaria, se lució por su estudio. Estuvo al otro día, sábado por la mañana, en el Metropolitan Club de Bogotá, recibiendo una delegación de estudiantes del extranjero explicándoles qué pensaba él de Colombia”.

En el evento estuvo presente el papá de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, quien es precandidato presidencial por el Centro Democrático.