“O derrotamos el narcoterrorismo, incluso con ayuda internacional, o acaba con Colombia”: Álvaro Uribe tras atentados en Cali y Antioquia
El expresidente envió un mensaje contundente a los organismos internaciones frente a estos hechos que atentan contra el orden público.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras los actos terroristas de este jueves, 21 de agosto, en la ciudad de Cali y en el departamento de Antioquia, que dejan al menos 14 muertos.
A través de un video publicado en su cuenta personal de X, el exmandatario, quien recobró su libertar por decisión del Tribunal de Bogotá, se refirió puntualmente a los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.
“O derrotamos el narcoterrorismo, incluso con ayuda internacional, o el narcoterrorismo acaba con Colombia”, dijo inicialmente Uribe.
Así mismo, el expresidente envió un mensaje contundente a los organismos internaciones frente a estos hechos que atentan contra el orden público.
“El dolor que esta violencia suma todos los días, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, la falta de compromiso del gobierno, esta expansión terrorista, nos obliga a pedir ayuda internacional, desde ya la necesitamos urgentemente, o derrotamos este terrorismo incluso con ayuda internacional o este terrorismo acaba con Colombia”, puntualizó Álvaro Uribe Vélez.
O derrotamos el narcoterrorismo, incluso con ayuda internacional, o el narcoterrorismo acaba con Colombia. pic.twitter.com/VOpFMR1IAS— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 21, 2025