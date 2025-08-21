Confidenciales

“O derrotamos el narcoterrorismo, incluso con ayuda internacional, o acaba con Colombia”: Álvaro Uribe tras atentados en Cali y Antioquia

El expresidente envió un mensaje contundente a los organismos internaciones frente a estos hechos que atentan contra el orden público.

22 de agosto de 2025, 1:15 a. m.