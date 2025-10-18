Suscribirse

Otro exministro petrista se mete en la carrera presidencial y se inscribió ante la Registraduría

En la contienda ya hay otros exfuncionarios del Gobierno Petro que, incluso, podrían contar con el respaldo de Juan Manuel Santos.

Redacción Confidenciales
19 de octubre de 2025, 12:12 a. m.
Los partidos están formando coaliciones para las elecciones al Congreso de 2026, alianzas que les evitarían el riesgo de no pasar el umbral y perder su personería jurídica.
Las elecciones presidenciales se harán el 31 de mayo de 2026. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El periodo de inscripciones por firmas para la Presidencia de Colombia todavía está abierto y por esa razón, Luis Gilberto Murillo, exministro de Gustavo Petro, se metió en la contienda.

Murillo, quien tuvo un polémico paso por al Cancillería tras su defensa al régimen de Nicolás Maduro e inició todo el lío de los pasaportes en Colombia, inscribió el comité para iniciar con la recolección de firmas.

El precandidato Luis Gilberto Murillo presentó en Cali su estrategia a la presidencia.
El precandidato Luis Gilberto Murillo presentó en Cali su estrategia a la presidencia. | Foto: El País

Aunque todos los exfuncionarios que han salido del Gobierno Petro han intentado desmarcarse del mandatario, incluso Murillo, la realidad política es que fueron defensores de las políticas del Ejecutivo.

Por ejemplo, Murillo nunca condenó lo que pasó en las elecciones en Venezuela, donde Maduro se autoproclamó como presidente reelecto de ese país.

Tras la recolección de firmas, seguramente Murillo buscará aterrizar en la centroizquierda donde hay personas como Sergio Fajardo, Claudia López, posiblemente Roy Barreras y sectores afines a Gustavo Petro. Tampoco está descartado que Juan Manuel Santos, quien empezó a meterse en la campaña, resulte impulsando a Murillo, quien llega a la contienda con muy poco caudal electoral.

