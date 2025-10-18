Confidenciales

Otro exministro petrista se mete en la carrera presidencial y se inscribió ante la Registraduría

En la contienda ya hay otros exfuncionarios del Gobierno Petro que, incluso, podrían contar con el respaldo de Juan Manuel Santos.

19 de octubre de 2025, 12:12 a. m.