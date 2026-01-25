Paloma Valencia a María José Pizarro: “La invitación al odio... es una radiografía clara de lo que usted representa”

Un trino de María José Pizarro generó rechazo. En este, la senadora comparte unas imágenes en las cuales Paloma Valencia es increpada verbalmente durante su viaje por Duitama, Boyacá.

“Así recibieron al Centro Democrático y a su candidata presidencial en Duitama, Boyacá. El pueblo está con #IvanCepedaPresidente”, escribió la líder de izquierda.

En el video se ve a Valencia caminando escoltada mientras decenas de personas se agolpan alrededor de ella gritando a favor de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

¿Pueden Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia terminar juntos en la primera vuelta? Los caminos, las opciones y los problemas

Paloma Valencia respondió a ese trino: “Celebrar los ataques violentos a una propuesta política democrática muestra el talante de su liderazgo, el de su gobierno y el de su candidato”.

“La invitación al odio, a la violencia, y el apoyo al regreso de las acciones de la primeras líneas es una radiografía clara de lo que usted representa. Lo nuestro, en cambio, siempre será el diálogo con respeto y afecto por todos los colombianos. Lo mejor está por venir”, concluyó.