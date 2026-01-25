Confidenciales

Paloma Valencia a María José Pizarro: “La invitación al odio... es una radiografía clara de lo que usted representa”

La candidata del uribismo le respondió así a la senadora de izquierda, quien compartió un video en el que se ve cómo increpan a Valencia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 8:49 p. m.
Paloma Valencia y María José Pizarro.
Paloma Valencia y María José Pizarro. Foto: Foto: Semana

Un trino de María José Pizarro generó rechazo. En este, la senadora comparte unas imágenes en las cuales Paloma Valencia es increpada verbalmente durante su viaje por Duitama, Boyacá.

“Así recibieron al Centro Democrático y a su candidata presidencial en Duitama, Boyacá. El pueblo está con #IvanCepedaPresidente”, escribió la líder de izquierda.

En el video se ve a Valencia caminando escoltada mientras decenas de personas se agolpan alrededor de ella gritando a favor de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

¿Pueden Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia terminar juntos en la primera vuelta? Los caminos, las opciones y los problemas

Paloma Valencia respondió a ese trino: “Celebrar los ataques violentos a una propuesta política democrática muestra el talante de su liderazgo, el de su gobierno y el de su candidato”.

Confidenciales

Esteban Santos habló de la campaña presidencial y dio su opinión sobre Cepeda y De la Espriella: “Se vendrán con toda a atacarme”

Confidenciales

El elogio de Álvaro Uribe a Javier Milei y la respuesta del presidente argentino. ¿Qué le dijo?

Confidenciales

Abelardo de la Espriella responde a críticas del general (r) Óscar Naranjo: “No creo que haya combatido siempre el crimen, como se jacta”

Confidenciales

El 76 % dice que votará en la Gran Consulta por Colombia o en la del Pacto Amplio, según CNC para ‘Cambio’

Confidenciales

El general (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI: la Fiscalía hizo el anuncio oficial

Confidenciales

Llega nuevo comandante a la Octava División del Ejército Nacional: estas son las zonas de Colombia a su cargo

Confidenciales

Tomás Uribe sobre Paloma Valencia: “Es la única que puede aglutinar a los votantes para derrotar al heredero del petrosantismo”

Política

“El responsable de la fracasada paz total es Iván Cepeda”: Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático

Política

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, en empate técnico en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de CNC para ‘Cambio’

Política

Paloma Valencia saca pecho por los golpes jurídicos que le ha propinado al gobierno de Gustavo Petro en las cortes: “La firmeza”

“La invitación al odio, a la violencia, y el apoyo al regreso de las acciones de la primeras líneas es una radiografía clara de lo que usted representa. Lo nuestro, en cambio, siempre será el diálogo con respeto y afecto por todos los colombianos. Lo mejor está por venir”, concluyó.

Más de Confidenciales

Esteban Santos

Esteban Santos habló de la campaña presidencial y dio su opinión sobre Cepeda y De la Espriella: “Se vendrán con toda a atacarme”

Paloma Valencia y María José Pizarro.

Paloma Valencia a María José Pizarro: “La invitación al odio... es una radiografía clara de lo que usted representa”

1

El elogio de Álvaro Uribe a Javier Milei y la respuesta del presidente argentino. ¿Qué le dijo?

Abelardo de la Espriella y el general (r) Oscar Naranjo.

Abelardo de la Espriella responde a críticas del general (r) Óscar Naranjo: “No creo que haya combatido siempre el crimen, como se jacta”

Los candidatos más votados de la consulta del Pacto Histórico se quedaron con la mayoría de los votos de algunos municipios apartados del país.

El 76 % dice que votará en la Gran Consulta por Colombia o en la del Pacto Amplio, según CNC para ‘Cambio’

brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza Cumbre de comandantes de la Policía Nacional denominado Ofensiva Frontal contra la Criminalidad. Bogota julio 5 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

El general (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI: la Fiscalía hizo el anuncio oficial

Brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, nuevo comandante de la Octava División del Ejército Nacional.

Llega nuevo comandante a la Octava División del Ejército Nacional: estas son las zonas de Colombia a su cargo

.

Tomás Uribe sobre Paloma Valencia: “Es la única que puede aglutinar a los votantes para derrotar al heredero del petrosantismo”

Esto fue lo que le dijo el presidente Petro al reconocido empresario.

Mario Hernández advierte polémica alza de impuestos del Gobierno Petro: “Es un asalto”

Venezuela Colombia Gustavo Petro Donald Trump

María Fernanda Cabal a Gustavo Petro sobre su cita con Donald Trump: “Le falta estudiar más... Allá no llegará a decir boberías”

Noticias Destacadas