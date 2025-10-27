Partido Liberal rechazó invitación de Gustavo Petro y no se sumará el Frente Amplio en 2026

El Partido Liberal no aceptó la invitación que hizo el presidente Gustavo Petro para que sus filas se sumen al frente amplio, una alianza política con la que sectores políticos de centro izquierda buscarán un candidato único para participar en la contienda por la Casa de Nariño en 2026.

El jefe de Estado hizo público el ofrecimiento en sus redes sociales después de conocerse los resultados del Pacto Histórico: “Les propongo llamarlo el Frente Humano, con candidatos presidenciales del Partido Verde, la Nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Ese sería mi partido predilecto”.

Roy Barreras también se sumó al pedido, resaltando que el frente amplio sería un escenario potencialmente ganador, al que podrían acudir la izquierda y los partidos políticos de origen liberal, como la U y la Fuerza, y los ciudadanos de centro que no militan en ninguna organización.

El senador y precandidato presidencial del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, anunció que la colectividad le cerró las puertas a esta posibilidad: “El partido no será parte de un Frente Amplio que lo que busca es perpetuar a un Gobierno que ha destruido la salud, la educación, la política de vivienda, pero, sobre todo, la seguridad del país, que hoy está en manos de bandidos y criminales que afectan la calidad de vida de nuestra gente”.

El Partido Liberal rechazó la invitación de Gustavo Petro para sumarse al frente amplio y definir un candidato presidencial para el 2026. Así lo confirmó el senador Mauricio Gómez Amín. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HNG8u8wVcB — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2025