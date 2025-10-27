Confidenciales
Partido Liberal rechazó invitación de Gustavo Petro y no se sumará el Frente Amplio en 2026
El senador Mauricio Gómez Amín, vocero de los liberales, anunció que no participará de la unión política que se proyecta para marzo del 2026.
El Partido Liberal no aceptó la invitación que hizo el presidente Gustavo Petro para que sus filas se sumen al frente amplio, una alianza política con la que sectores políticos de centro izquierda buscarán un candidato único para participar en la contienda por la Casa de Nariño en 2026.
El jefe de Estado hizo público el ofrecimiento en sus redes sociales después de conocerse los resultados del Pacto Histórico: “Les propongo llamarlo el Frente Humano, con candidatos presidenciales del Partido Verde, la Nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Ese sería mi partido predilecto”.
Roy Barreras también se sumó al pedido, resaltando que el frente amplio sería un escenario potencialmente ganador, al que podrían acudir la izquierda y los partidos políticos de origen liberal, como la U y la Fuerza, y los ciudadanos de centro que no militan en ninguna organización.
El senador y precandidato presidencial del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, anunció que la colectividad le cerró las puertas a esta posibilidad: “El partido no será parte de un Frente Amplio que lo que busca es perpetuar a un Gobierno que ha destruido la salud, la educación, la política de vivienda, pero, sobre todo, la seguridad del país, que hoy está en manos de bandidos y criminales que afectan la calidad de vida de nuestra gente”.
Para él, los integrantes del Partido Liberal no serán los “sepultureros” de la Constitución, “buscando más inestabilidad política para nuestro país. Al contrario, seguiremos trabajando por la unidad, con los partidos políticos, con los independientes y con sectores de la sociedad que busquen tres cosas: blindar nuestra Constitución del 91, garantizar la libertad de prensa en nuestro país y el fortalecimiento de nuestras regiones a través más presupuesto para que la gente, en Colombia, pueda vivir mejor”.