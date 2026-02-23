Confidenciales

Paula Andrea Cerón asume como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional

La abogada será la encargada de los asuntos consulares en pro de los colombianos que viven fuera del país.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 5:36 p. m.
Andrea Cerón Arboleda asumió como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.
Andrea Cerón Arboleda asumió como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. Foto: Cancillería

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio posesionó a Paula Andrea Cerón Arboleda como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, una dependencia que se creó en los últimos meses.

Según dijeron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se trata de un cargo “clave para fortalecer la atención, la protección y la garantía de derechos de las personas migrantes y de las comunidades colombianas en el exterior”.

Desde la Cancillería destacaron la formación académica y experiencia en defensa de los derechos humanos, la migración e inclusión social de la nueva viceministra, quien, según señalaron, buscará aportar a una gestión pública que sea “más cercana a las realidades de la diáspora y de quienes han retornado al país”.

Cerón es abogada, administradora de empresas y magíster en Gestión Pública, con experiencia en derechos humanos, migración, inclusión social y fortalecimiento institucional.

Se trata de un viceministerio que se creó en octubre del año pasado para gestionar iniciativas, proyectos y estrategias orientadas que fortalezcan las políticas para los más de 6 millones de migrantes que viven fuera del país.

Para eso se crearon dos direcciones: la de Política, Asuntos Migratorios y Protección Internacional; y la Dirección de Servicios consulares, vinculación de la Diáspora y Retorno.

