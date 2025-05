Petro habla de Epa Colombia desde su cabildo abierto y lanza advertencia a quienes convoca a las calles: “Miren lo que le pasó”

El presidente les advirtió al Congreso y al país que el debate que viene ya no se dará “en frío”, sino con el pueblo en las calles. Y trazó unas líneas rojas para las manifestaciones en las calles que está convocando: no atacar los bienes de la clase media, la alimentación y los servicios de salud. “Haremos lo imposible. Colombia es capaz de hacerlo. No nos obliguen. No nos reten. No nos amenacen más” , advirtió.

Ahora lo necesito más que nunca. Que hable con la ministra o con mi juez de ejecución de penas, que es del circuito tres especializada, para que por favor me den madre cabeza de hogar o me den la ley de utilidad pública. No sé por qué el presidente no me ayuda con decir: ‘saquen a esa mujer’. Y yo me pongo a lavar transmilenios. Yo me pondría a lavar los transmilenios, los vidrios, organizar eso bien chévere, que acá todo el día sin hacer nada", dijo.