“Petro, infame, quiere que me maten como a Miguel Uribe”: fuerte respuesta de Vicky Dávila por discurso en la Plaza de Bolívar

El presidente Gustavo Petro estuvo en un evento en la Plaza de Bolívar donde habló de todo y lanzó acusaciones contra diferentes sectores.

Sin embargo, en un fragmento de su extenso discurso habló de la precandidata presidencial Vicky Dávila y la acusó de hacer parte de una “cofradía” con el exfiscal Francisco Barbosa.

“Ahí está Vicky, la misma que intentó en su cofradía con un fiscal general Barbosa y con oscuros intereses ligados a la junta del narcotráfico, que de verdad controla los envíos de cocaína por Venezuela, por la Guajira, El Dorado y Ecuador. A ese que no quiere perseguir Estados Unidos”, dijo.

Por esa razón, la aspirante presidencial le respondió de inmediato a Petro a través de sus redes sociales y lo responsabilizó de lo que le pueda pasar.

“Petro, infame. Lo que quiere es que me maten como a Miguel Uribe. Usted es el responsable político de esa muerte y lo será de la mía, si algo me pasa, si alguien aprieta el gatillo en mi contra. Aquí dejo la constancia”.

