“Petro, infame, quiere que me maten como a Miguel Uribe”: fuerte respuesta de Vicky Dávila por discurso en la Plaza de Bolívar

El mandatario mencionó a la precandidata presidencial durante su intervención en el centro de Bogotá. Allí lanzó señalamientos.

Redacción Confidenciales
25 de octubre de 2025, 12:19 a. m.
Vicky Dávila y Gustavo Petro.
Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA / Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro estuvo en un evento en la Plaza de Bolívar donde habló de todo y lanzó acusaciones contra diferentes sectores.

Sin embargo, en un fragmento de su extenso discurso habló de la precandidata presidencial Vicky Dávila y la acusó de hacer parte de una “cofradía” con el exfiscal Francisco Barbosa.

“Ahí está Vicky, la misma que intentó en su cofradía con un fiscal general Barbosa y con oscuros intereses ligados a la junta del narcotráfico, que de verdad controla los envíos de cocaína por Venezuela, por la Guajira, El Dorado y Ecuador. A ese que no quiere perseguir Estados Unidos”, dijo.

Por esa razón, la aspirante presidencial le respondió de inmediato a Petro a través de sus redes sociales y lo responsabilizó de lo que le pueda pasar.

“Petro, infame. Lo que quiere es que me maten como a Miguel Uribe. Usted es el responsable político de esa muerte y lo será de la mía, si algo me pasa, si alguien aprieta el gatillo en mi contra. Aquí dejo la constancia”.

Agregó: “Petro mentiroso. Aquí usted es el único que hoy está señalado por ser ‘líder del narcotráfico’, según el presidente Trump. El que está en la vergonzosa lista Clinton es usted. El que dejó a Colombia nadar en coca y cocaína es usted y el que les dio beneficios a los narcos es usted. Usted nos avergüenza mundialmente. Por eso, si yo soy presidente de Colombia y lo piden, yo sí lo extradito a Estados Unidos, sin miedo”.

Presidente Gustavo Petro habla tras ser incluido en la lista Clinton

