Otro mensaje expresa: “Son aviones de EE. UU., no de China. Son entregas que se hicieron a finales de 2023 e inicios de 2024. No 2025”.

“La evidencia sugiere que los aviones del video no son de China, a pesar del texto y la bandera china. Fact-checking indica que incluye imágenes de un lanzamiento aéreo de EE. UU. en Gaza el 2 de marzo de 2024, no de una operación china. No hay informes creíbles de lanzamientos aéreos chinos en Gaza, solo de EE. UU. y Jordania. El video parece ser promocional, no un evento real”, expresó Grok.