Petro reveló qué hará cuando termine la Presidencia: “Salgo corriendo a gritar de alegría como niño cuando sale de la escuela”

“Al no ir Estados Unidos, que es el principal responsable de la acumulación de gases de efecto invernadero en el planeta, y al no ir en el más alto nivel el gobierno chino, que es el mayor responsable hoy del flujo, que es diferente al acumulado de CO2 en el planeta, y al no ir la presidenta del FMI, no se pudo discutir lo esencial”, expresó el jefe de Estado.