Petro se despacha contra los ultrarricos: “no tienen patria, no quieren pagar impuestos y mi orden es que lo hagan”

Es un hecho que el recaudo tributario en Colombia, al cierre de 2025, estará en una cifra menor al promedio que se tenía (como porcentaje del PIB) y que, por demás, ya era bajo en relación con los países de la OCDE: de 14 % del PIB en la mediana.

Por esa búsqueda de aumentar los ingresos provenientes por impuestos, en medio de un gasto público más abultado, y ante cifras como la que señala que los contribuyentes declarantes de los patrimonios que poseen ha disminuido, se tramitó una reforma tributaria por parte del Ejecutivo, que fue hundida en el Legislativo.

Desde ese momento, el presidente Gustavo Petro se ha mostrado crítico, y, de hecho, calificó la decisión tomada por los parlamentarios, como una expresión de “odio político” y no de una posición sensata.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Ahora, en relación con los datos que evidencian contracción de aportes sobre patrimonios, el mandatario volvió a trinar sobre el tema tributario.

En sus cuentas, manifestó que si esos patrimonios de los que él llama “ultrarricos” están en Colombia, implica que la Dian no está haciendo la tarea. Inclusive, la mencionó como entidad “ineficiente”.

Desde el punto de vista de Petro, esos “ultrarricos no tienen patria”, haciendo referencia a que están presentes en el país con sus riquezas, pero, a su juicio, “no quieren pagar impuestos”.

En ese sentido, se ratificó en su intención de que paguen, “estén o no estén en el país”. Y esa, ha sido la orden que ha dado, según manifestó.

Entre tanto, sacó pecho porque la foto de la pirámide social más reciente, estaría mostrando una disminución de la franja de los más pobres, mientras aumenta la clase media.

El mensaje del presidente Petro dejó el interrogante acerca de cuál sería el camino que utilizará para hacer que esos “ultrarricos” paguen más impuestos, ya que no tendría tiempo para tramitar una reforma tributaria en el Congreso, como la que se hundió, que proponía modificaciones al impuesto al patrimonio, metiéndole mano al bolsillo a los que más tienen ingresos.