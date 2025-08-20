Confidenciales
Petro sorprendió al confesar en vivo el motivo por el que no cumplió parte de su agenda este martes: “Terminé dormido”
El jefe de Estado hizo la revelación durante el más reciente consejo de ministros.
El presidente Gustavo Petro estuvo a la cabeza de un nuevo consejo de ministros televisado durante la noche de este martes, 19 de agosto.
En la reunión en la Casa de Nariño, el jefe de Estado habló de diferentes temas y dejó muchas sorpresas, una de ellas fue la confesión que hizo sobre el motivo por el que no pudo cumplir con parte de su agenda durante esta jornada.
Según comentó Petro, dentro de los encuentros tenía uno programado con líderes de la Unión Sindical Obrera (USO) pero incumplió este debido a que, de acuerdo con él, se quedó dormido.
“Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron”, reveló en pleno consejo de ministros.
Por lo mismo, el máximo mandatario destacó la importancia de que esta cita se lleve a cabo debido a que tiene que hablar con este sindicato de temas muy importantes, especialmente relacionados con el crecimiento de la agricultura y la industria.
“Hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas. No podemos ser como el avestruz, como hacen Duque y otros, ignorantes y negacionistas de la ciencia porque eso sí es propio de la derecha”, agregó.
#Colombia | El presidente Gustavo Petro reveló la razón por la que no cumplió parte de su agenda este martes: “Tenía una cita con la USO, terminé dormido y no me despertaron”, reconoció. pic.twitter.com/Qcy4Txhwzt— La FM (@lafm) August 20, 2025