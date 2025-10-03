Suscribirse

CONFIDENCIALES

“Pónganme a Paloma, a Vicky o a De la Espriella y les gano a todos juntos”: Gustavo Petro

El primer mandatario fue claro en que no quiere la reelección, pero dijo que si se lanzara, arrasaría con los candidatos de la derecha.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 1:06 a. m.
Gustavo Petro, Vicky Davila, Paloma Valencia Abelardo de la Espriella
Gustavo Petro, Vicky Davila, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella | Foto: Presidencia / SEMANA

Gustavo Petro dio un extenso discurso en Ibagué, con una plaza llena de gente que lo aplaudía entusiasta. “Todo el centro de Ibagué se llenó”, dijo feliz al final de sus palabras y de calificar al Tolima como un departamento “progresista”.

Desde esa plaza, el primer mandatario habló de frente del 2026. Y especialmente de los candidatos de la derecha.

Contexto: Gustavo Petro le propone a Colombia ponerse en modo Constituyente: “No me dejan ser candidato porque les da mieditis”

Ellos saben que si yo me lanzara a elecciones los barrería de lejos. Pónganme a Paloma, a Vicky o a De la Espriella y les gano a todos juntos”, dijo.

“No me dejan porque les da mieditis que yo sea candidato, pues reelijamos el proyecto”, aseguró.

Luego, el primer mandatario habló de convocar al país a una Asamblea Nacional Constituyente para redefinir los temas clave de los colombianos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Compró este artículo en Amazon? Autoridades advierten riesgo fatal y anuncian el retiro inmediato

2. ¿Qué partidos se van a jugar en México para el Mundial 2026? Ciudades, estadios, fechas y más

3. Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

4. Inteligencia artificial da el ganador de la serie entre Dodgers y Phillies: causa gran asombro

5. Luis Alfonso se pronunció en SEMANA tras polémica por concierto en Bogotá; dio noticia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroElecciones presidenciales 2026Asamblea Nacional Constituyente

Noticias Destacadas

alocución Gustavo Petro 3 octubre 2025

“El magistrado que no quiere ayudar a los viejos será derrotado”, dijo Petro, al referirse a la reforma pensional en la Corte

Redacción Semana
Daniel Quintero y Gustavo Petro.

¿Guiño de Gustavo Petro a la campaña de Daniel Quintero? La foto que genera reacciones en redes sociales

Redacción Confidenciales
Vicky Davila, Daniel Quintero bandera

Vicky Dávila responde a amenaza de Daniel Quintero: “No nos vamos a dejar imponer la bandera de Petro, la de guerra o muerte”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.