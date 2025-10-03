CONFIDENCIALES
“Pónganme a Paloma, a Vicky o a De la Espriella y les gano a todos juntos”: Gustavo Petro
El primer mandatario fue claro en que no quiere la reelección, pero dijo que si se lanzara, arrasaría con los candidatos de la derecha.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Gustavo Petro dio un extenso discurso en Ibagué, con una plaza llena de gente que lo aplaudía entusiasta. “Todo el centro de Ibagué se llenó”, dijo feliz al final de sus palabras y de calificar al Tolima como un departamento “progresista”.
Desde esa plaza, el primer mandatario habló de frente del 2026. Y especialmente de los candidatos de la derecha.
“Ellos saben que si yo me lanzara a elecciones los barrería de lejos. Pónganme a Paloma, a Vicky o a De la Espriella y les gano a todos juntos”, dijo.
Luego, el primer mandatario habló de convocar al país a una Asamblea Nacional Constituyente para redefinir los temas clave de los colombianos.