Procuraduría abre convocatoria para que los estudiantes hagan sus prácticas profesionales

La Procuraduría abrió el proceso de convocatoria para que los estudiantes de diferentes carreras puedan hacer sus prácticas profesionales en el Ministerio Público.

Según se informó, se trata de un proceso donde se podrán inscribir para prácticas, pasantías y judicatura ad honorem, con el propósito de que los estudiantes de las diferentes universidades del país complementen su formación profesional en la entidad.

En un comunicado se informó que la iniciativa está abierta a nivel nacional para los estudiantes de ciencias humanas, administración, contaduría pública, comunicación social, periodismo, administración de archivos y gestión documental, derecho, economía, ingeniería de sistemas, desarrollo de software, ingeniería industrial, relaciones, negocios, finanzas internacionales, ciencia política, estadística, ciencia de datos y carreras afines a estas.