Suscribirse

Confidenciales

Procuraduría abre convocatoria para que los estudiantes hagan sus prácticas profesionales

Gregorio Eljach quiere que los alumnos de diferentes universidades complementen su formación en el Ministerio Público.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
11 de noviembre de 2025, 9:28 p. m.
Procuraduria General
Postúlese a la Procuraduría General de la Nación. | Foto: GUILLERMO TORRES

La Procuraduría abrió el proceso de convocatoria para que los estudiantes de diferentes carreras puedan hacer sus prácticas profesionales en el Ministerio Público.

Según se informó, se trata de un proceso donde se podrán inscribir para prácticas, pasantías y judicatura ad honorem, con el propósito de que los estudiantes de las diferentes universidades del país complementen su formación profesional en la entidad.

En un comunicado se informó que la iniciativa está abierta a nivel nacional para los estudiantes de ciencias humanas, administración, contaduría pública, comunicación social, periodismo, administración de archivos y gestión documental, derecho, economía, ingeniería de sistemas, desarrollo de software, ingeniería industrial, relaciones, negocios, finanzas internacionales, ciencia política, estadística, ciencia de datos y carreras afines a estas.

Para formalizar la aspiración, los interesados deberán enviar sus postulaciones a más tardar el 9 de enero de 2026, al correo electrónico practicas@procuraduria.gov.co.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así está la movilidad entre Bogotá y Villavicencio este martes 11 de noviembre: paso tipo semáforo en la Vía al Llano

2. “Estaban llenos de ira”: El testimonio contra los agresores de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes

3. Cintia Cossio contó que quiso atentar contra su vida tras un fuerte episodio de depresión: esto fue lo que la salvó

4. Niña de dos años habría sido presuntamente abusada en jardín infantil del ICBF en Bogotá; la entidad respondió a la denuncia

5. Corte Suprema rechaza las declaraciones de Benedetti contra la magistrada Lombana y le pide desescalar el lenguaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gregorio EljachProcuraduría General de la NaciónPrácticas Profesionales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.