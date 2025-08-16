Aunque la Aeronáutica Civil proyectó que la movilización de viajeros a través de terminales aéreas estaría rondando el millón entre el 15 y el 19 de agosto: 929.400, para ser exactos, los colombianos no se lanzaron a salir de sus sitios de origen.

La Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil proyectó 577.900 pasajeros con destinos nacionales y 351.500 con vuelos desde y hacia el exterior. Habrá que esperar la estadística de pasajeros efectivamente movilizados, pero lo cierto es que a las personas, a la hora de moverse de un lugar a otro con fines turísticos, las está deteniendo la incertidumbre económica y la seguridad. También los temas climáticos tienen que ver pues ya muchos pasajeros han experimentado los retrasos en las salidas de terminales aéreas, por cuenta de torrenciales aguaceros.