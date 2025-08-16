Suscribirse

Pasajeros

Puente festivo de agosto. La Aeronáutica estimó la movilización de pasajeros aéreos pero ElDorado tiene poco movimiento

La autoridad aeronáutica proyecta 929.400 viajeros entre el 15 y el 19 de agosto.

Redacción Economía
16 de agosto de 2025, 11:04 p. m.
x
Aeropuerto El Dorado. Foto genérica | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El puente festivo de agosto no ha sido muy dinámico en movilidad de pasajeros aéreos.

Aunque la Aeronáutica Civil proyectó que la movilización de viajeros a través de terminales aéreas estaría rondando el millón entre el 15 y el 19 de agosto: 929.400, para ser exactos, los colombianos no se lanzaron a salir de sus sitios de origen.

En muchos aeropuertos, según reportan algunas personas que viajan este sábado 16 de agosto, la movilidad de turistas y viajeros no ha sido visible.

La Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil proyectó 577.900 pasajeros con destinos nacionales y 351.500 con vuelos desde y hacia el exterior. Habrá que esperar la estadística de pasajeros efectivamente movilizados, pero lo cierto es que a las personas, a la hora de moverse de un lugar a otro con fines turísticos, las está deteniendo la incertidumbre económica y la seguridad. También los temas climáticos tienen que ver pues ya muchos pasajeros han experimentado los retrasos en las salidas de terminales aéreas, por cuenta de torrenciales aguaceros.

Sindicatos, gremios y aerolíneas aseguran que las decisiones de la Aeronáutica los están llevando a pérdidas, no solo económicas, sino de seguridad y competitividad.
Aeropuerto El Dorado | Foto: guillermo torres-semana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Secretaría de Salud de Bogotá clausuró sede de reconocida cadena de pizzerías, tras denuncia en video sobre ratas en el establecimiento

2. Técnico de James Rodríguez no lo pudo ocultar más: confesó lo que le pasa al 10 en León

3. Habitante de calle terminó muerto tras intentar robar cable de energía en Bogotá; fue hallado dentro de una caja de alto voltaje

4. Rusia propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva

5. Procuraduría abre investigación por presuntas actuaciones irregulares de militares en caravana de Aída Quilcué, senadora indígena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Puente festivoTransporte aéreoAerolíneas

Noticias Destacadas

x

Puente festivo de agosto. La Aeronáutica estimó la movilización de pasajeros aéreos pero ElDorado tiene poco movimiento

Redacción Economía
Mauricio Cárdenas y Claudia López

Mauricio Cárdenas a Claudia López: “Creo que si hay alguien que en este debate ha cambiado de opinión constantemente es usted”

Redacción Semana
Senador estadounidense Bernie Moreno visitó a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay.

“La muerte de Miguel debe inspirar a una nación a liberarse del flagelo del narcotráfico y la corrupción”: senador Bernie Moreno

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.