Radican proyecto en el Congreso para que militares y policías puedan votar; aclaran que no aplicaría para 2026
En la iniciativa se deja de precedente que no podrían hacer campañas políticas dentro de los cuarteles.
El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui presentó un proyecto de acto legislativo para que los soldados y policías del país puedan votar.
“Es una reforma constitucional al artículo 219 de nuestra Constitución. Confiamos que sea aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara y que se le dé un año a la Registraduría y al Gobierno para reglamentar la materia”, aseguró el congresista del Centro Democrático.
Uscátegui aclaró que, de aprobarse, esta propuesta no alcanzaría a implementarse para las elecciones de 2026, precisamente por los tiempos que se necesitan para sacarla adelante.
Radican proyecto de acto legislativo para que militares y policías del país puedan votar. Aclaran que no aplicaría para las elecciones de 2026. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kVcr8LJzqB— Revista Semana (@RevistaSemana) September 24, 2025
El congresista destacó que muy pocos países en el mundo tendrían estas limitaciones a los militares. Uscátegui considera que la Fuerza Pública se ha profesionalizado y se ha modernizado y que por eso sería más que justo implementar esta posibilidad.
“Le agradecemos a más de 12 congresistas de diferentes bancadas que se han sumado a esta iniciativa. Aspiramos que sea una reforma constitucional muy pronto”, dijo el representante.
Igualmente, los autores del proyecto aclararon que no es que se vaya a permitir el proselitismo dentro de las fuerzas militares, sino que simplemente podrían ejercer su voto el día de las elecciones como cualquier otro ciudadano.