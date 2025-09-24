Suscribirse

Confidenciales

Radican proyecto en el Congreso para que militares y policías puedan votar; aclaran que no aplicaría para 2026

En la iniciativa se deja de precedente que no podrían hacer campañas políticas dentro de los cuarteles.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 9:23 p. m.
En total fueron 23 capturados entre militares activos y retirados.
Los soldados y policías podrían votar si se aprueba la iniciativa. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui presentó un proyecto de acto legislativo para que los soldados y policías del país puedan votar.

“Es una reforma constitucional al artículo 219 de nuestra Constitución. Confiamos que sea aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara y que se le dé un año a la Registraduría y al Gobierno para reglamentar la materia”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

Uscátegui aclaró que, de aprobarse, esta propuesta no alcanzaría a implementarse para las elecciones de 2026, precisamente por los tiempos que se necesitan para sacarla adelante.

El congresista destacó que muy pocos países en el mundo tendrían estas limitaciones a los militares. Uscátegui considera que la Fuerza Pública se ha profesionalizado y se ha modernizado y que por eso sería más que justo implementar esta posibilidad.

“Le agradecemos a más de 12 congresistas de diferentes bancadas que se han sumado a esta iniciativa. Aspiramos que sea una reforma constitucional muy pronto”, dijo el representante.

Igualmente, los autores del proyecto aclararon que no es que se vaya a permitir el proselitismo dentro de las fuerzas militares, sino que simplemente podrían ejercer su voto el día de las elecciones como cualquier otro ciudadano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Arde escándalo en el FPC: histórico club denunció presunto amaño de partidos por parte de sus jugadores

2. Mujer que infiltró la seguridad presidencial, disfrazada de capitana, dijo que era “informante” del Ejército

3. Caos aéreo en EE. UU. : United y American Airlines paralizan todos sus vuelos por misteriosas fallas técnicas

4. No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower

5. Petro le notificó al país que no aumentará el impuesto a la gasolina y cerveza tras la aprobación del presupuesto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaEjército

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.