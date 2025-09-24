El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui presentó un proyecto de acto legislativo para que los soldados y policías del país puedan votar.

“Es una reforma constitucional al artículo 219 de nuestra Constitución. Confiamos que sea aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara y que se le dé un año a la Registraduría y al Gobierno para reglamentar la materia”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

Uscátegui aclaró que, de aprobarse, esta propuesta no alcanzaría a implementarse para las elecciones de 2026, precisamente por los tiempos que se necesitan para sacarla adelante.

Radican proyecto de acto legislativo para que militares y policías del país puedan votar. Aclaran que no aplicaría para las elecciones de 2026. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kVcr8LJzqB — Revista Semana (@RevistaSemana) September 24, 2025

El congresista destacó que muy pocos países en el mundo tendrían estas limitaciones a los militares. Uscátegui considera que la Fuerza Pública se ha profesionalizado y se ha modernizado y que por eso sería más que justo implementar esta posibilidad.

“Le agradecemos a más de 12 congresistas de diferentes bancadas que se han sumado a esta iniciativa. Aspiramos que sea una reforma constitucional muy pronto”, dijo el representante.