Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Los documentos con las advertencias también fueron enviados a la Contraloría General para alertar sobre supuestas irregularidades.

Redacción Confidenciales
6 de febrero de 2026, 1:34 a. m.
Panorámica de Cúcuta, Norte de Santander.
Panorámica de Cúcuta, Norte de Santander. Foto: Autor anónimo

Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías de Colombia, envío dos oficios a la Procuraduría General y a la Contraloría General para advertir, según él, unas irregularidades en el contrato de acueducto y alcantarillado de Cúcuta, Norte de Santander.

Bustos asegura en el documento que hay actuaciones en el contrato que deberían ser investigadas ya que, según él, hay irregularidades. “Dicho plan, según información recibida, vendría siendo adelantado por funcionarios de la actual administración, liderados por el gerente de la EIS Cúcuta, el señor Diego Mora y Veolia y el señor John Jairo Martínez, mediante reuniones privadas realizadas en Cúcuta y Bogotá“, dijo Bustos.

En los oficios asegura que en el contrato hay “negligencia y eventual prevaricato por omisión en el cumplimiento de las labores de los funcionarios públicos, en medio de decisiones que habrían generado un grave impacto sobre recursos públicos”.

Además, recuerda en el documento, que ya al Procuraduría había lanzado una advertencia a la Alcaldía de Cúcuta por omisiones en los temas contractuales dentro de la operación del acueducto y alcantarillado.

La advertencia enviada a los órganos de control asegura que hay en marcha “una estrategia soterrada que es urdida desde la gerencia de la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. con el propósito de transferir el contrato de operación 030 de 2026″.

Por esa razón, Bustos pide que se investigue a fondo ese contrato y se determine si hay irregularidades para evitar, según él, un detrimento patrimonial en la capital de Norte de Santander.

Procuraduría- Aguas Kapital Cucuta by info-semana

