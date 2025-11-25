Pablo Bustos advierte que dos magistrados de la Corte Constitucional estarían haciendo campaña para una elección

A través de redes sociales, el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, aseguró que dos magistrados de la Corte Constitucional estarían haciendo campaña al interior de la corporación para la elección de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

“Aseguran que la magistrada Natalia Ángel y el magistrado Miguel Polo estarían jugando a fondo a favor de la última elección de magistrado en 2025. Es la vacante en el Consejo Superior de la judicatura, que manejará 12 billones de pesos para la rama judicial”, dijo Bustos.

Agregó: “La magistrada Ángel estaría haciéndole campaña a Juanita Durán, quien trabajó en la Fiscalía de (Eduardo) Montealegre y tuvo una relación cercana con Alejandro Gaviria, exministro de Educación de este Gobierno. El magistrado Miguel Polo Rosero estaría enviando artículos periodísticos a los magistrados para enlodar a una de las candidatas”.

Según Bustos, el hecho de que Polo y Rosero apoyen al Gobierno Petro en las iniciativas que pasan por la Corte es otro indicador de la campaña que, según él, vienen haciendo.