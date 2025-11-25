Suscribirse

Pablo Bustos advierte que dos magistrados de la Corte Constitucional estarían haciendo campaña para una elección

Según el director de la Red de Veedurías, tiene información en ese sentido por lo que está lanzando la alerta.

Redacción Confidenciales
25 de noviembre de 2025, 10:20 p. m.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.
A través de redes sociales, el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, aseguró que dos magistrados de la Corte Constitucional estarían haciendo campaña al interior de la corporación para la elección de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

“Aseguran que la magistrada Natalia Ángel y el magistrado Miguel Polo estarían jugando a fondo a favor de la última elección de magistrado en 2025. Es la vacante en el Consejo Superior de la judicatura, que manejará 12 billones de pesos para la rama judicial”, dijo Bustos.

Agregó: “La magistrada Ángel estaría haciéndole campaña a Juanita Durán, quien trabajó en la Fiscalía de (Eduardo) Montealegre y tuvo una relación cercana con Alejandro Gaviria, exministro de Educación de este Gobierno. El magistrado Miguel Polo Rosero estaría enviando artículos periodísticos a los magistrados para enlodar a una de las candidatas”.

Según Bustos, el hecho de que Polo y Rosero apoyen al Gobierno Petro en las iniciativas que pasan por la Corte es otro indicador de la campaña que, según él, vienen haciendo.

“Lo más grave de la elección que tiene cinco candidatos es que se estaría haciendo campaña sucia hablando mal de los otros candidatos lo cual pone una sombra sobre el proceso, el cual debería estar guiado por capacidades intelectuales y de gerencia, más no de chismes y campañas malintencionadas, juego limpio, señores”, finalizó.

