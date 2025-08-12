Registrador Hernán Penagos se reunió con comandantes de Policía: “El trabajo articulado es clave para mantener intacta la democracia”

El registrador nacional, Hernán Penagos, se reunió este martes, 12 de agosto, con los comandantes de la Policía Nacional y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, para conversar sobre la seguridad de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

Durante el encuentro, el funcionario insistió en la importancia de mantener el trabajo conjunto entre ambas instituciones para preservar la democracia y blindarla de las amenazas que hoy circulan en el ambiente, como la desinformación y las noticias falsas.

El registrador nacional, Hernán Penagos, acompaña en 📍 Bogotá el encuentro de comandantes de la @PoliciaColombia en la Escuela de Cadetes General Santander, donde se definirán las prioridades y estrategias de cara a las elecciones de 2026. pic.twitter.com/Ua9KlOGIW4 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 12, 2025

“El trabajo articulado entre la fuerza pública y la Registraduría es clave para mantener intacta la democracia, tal como siempre se ha preservado. No basta con coordinar acciones. También es fundamental comprender a fondo las realidades que se presentan en cada rincón de Colombia”, dijo Penagos.

Según el registrador nacional, entre tantas misiones que tienen para las elecciones del 2026, una de ellas es “combatir la desinformación y las noticias falsas” por los efectos que podrían tener en la ciudadanía: “Estas afectan la decisión de voto de la ciudadanía y, al mismo tiempo, golpean al Estado”, enfatizó.