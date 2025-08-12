Suscribirse

Registrador Hernán Penagos se reunió con comandantes de Policía: “El trabajo articulado es clave para mantener intacta la democracia”

El funcionario insistió en la necesidad de blindar las elecciones del próximo año en Colombia.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 3:31 p. m.
Encuentro del registrador Hernán Penagos con altos mandos de la Policía Nacional.
Encuentro del registrador Hernán Penagos con altos mandos de la Policía Nacional | Foto: Registraduría.

El registrador nacional, Hernán Penagos, se reunió este martes, 12 de agosto, con los comandantes de la Policía Nacional y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, para conversar sobre la seguridad de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

Durante el encuentro, el funcionario insistió en la importancia de mantener el trabajo conjunto entre ambas instituciones para preservar la democracia y blindarla de las amenazas que hoy circulan en el ambiente, como la desinformación y las noticias falsas.

“El trabajo articulado entre la fuerza pública y la Registraduría es clave para mantener intacta la democracia, tal como siempre se ha preservado. No basta con coordinar acciones. También es fundamental comprender a fondo las realidades que se presentan en cada rincón de Colombia”, dijo Penagos.

Según el registrador nacional, entre tantas misiones que tienen para las elecciones del 2026, una de ellas es “combatir la desinformación y las noticias falsas” por los efectos que podrían tener en la ciudadanía: “Estas afectan la decisión de voto de la ciudadanía y, al mismo tiempo, golpean al Estado”, enfatizó.

Concluyó que las responsabilidad no solo recae sobre estas instituciones, sino en todas las entidades del Estado en su conjunto: “Cada autoridad debe contribuir para que las elecciones no solo sean libres, sino que sean justas”.

