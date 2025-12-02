Suscribirse

Confidenciales

Representante Juan Carlos Will radicó acción popular contra el alcalde Carlos Fernando Galán por cuenta del nuevo pico y placa los sábados

La medida del alcalde busca poner restricciones de movilidad a todos los carros que no estén matriculados en la ciudad y que paguen impuestos en otros municipios.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 12:04 a. m.
Juan Carlos Wills, representante y presidente de la Comisión Primera, convocó la reunión.
Juan Carlos Wills, representante y presidente de la Comisión Primera, convocó la reunión | Foto: Prensa David Racero

El representante a la Cámara Juan Carlos Wills anunció que radicará una acción popular para frenar las medidas de movilidad que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pretende implementar desde 2026 para restringir la circulación de vehículos matriculados fuera de la ciudad.

Según el legislador, la iniciativa del Distrito afectará a miles de ciudadanos que se movilizan diariamente hacia la capital por motivos laborales, educativos o médicos.

Wills señaló que la decisión de la Alcaldía constituye un uso desproporcionado de la autoridad administrativa y que, de entrar en vigencia, impondría cargas injustificadas a quienes dependen de su vehículo para desplazarse.

Aseguró que la movilidad no puede convertirse en un escenario de “atropellos” ni en una barrera para quienes no tienen alternativa distinta a ingresar a Bogotá desde otros municipios.

Alcalde Carlos Fernando Galán sobre la movilidad en Bogotá.
Alcalde Carlos Fernando Galán sobre la movilidad en Bogotá. | Foto: SEMANA

El congresista insistió en que la acción constitucional busca que los jueces revisen la legalidad, proporcionalidad y sustento técnico de la medida, con el propósito de evitar que se vulneren derechos colectivos o se generen restricciones sin estudios suficientes.

Finalmente, dijo confiar en que la justicia actuará en defensa de los ciudadanos y reiteró que el debate debe centrarse en alternativas que no supongan un castigo para quienes viven fuera de Bogotá, pero dependen de ella para su día a día.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caen cinco individuos que eran el terror en el robo de motos en Barranquilla y Soledad: hay varios vehículos recuperados

2. Pico y placa para vehículos foráneos: discrepancia entre alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca se abordará este miércoles

3. Tatiana Franko, de ‘Vos Podés’, se sinceró sobre la difícil situación que atravesó: “Se acaban las dos cosas”

4. La tabla de posiciones de la Premier League: liderato del Arsenal, tiembla y City celebra

5. Embajada de Ucrania responde a Gustavo Petro tras asegurar que colombianos estaban “secuestrados” en la guerra contra Rusia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos Wills OspinaCámara de RepresentantesCarlos Fernando Galán

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.