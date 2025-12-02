Confidenciales
Representante Juan Carlos Will radicó acción popular contra el alcalde Carlos Fernando Galán por cuenta del nuevo pico y placa los sábados
La medida del alcalde busca poner restricciones de movilidad a todos los carros que no estén matriculados en la ciudad y que paguen impuestos en otros municipios.
El representante a la Cámara Juan Carlos Wills anunció que radicará una acción popular para frenar las medidas de movilidad que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pretende implementar desde 2026 para restringir la circulación de vehículos matriculados fuera de la ciudad.
Según el legislador, la iniciativa del Distrito afectará a miles de ciudadanos que se movilizan diariamente hacia la capital por motivos laborales, educativos o médicos.
Wills señaló que la decisión de la Alcaldía constituye un uso desproporcionado de la autoridad administrativa y que, de entrar en vigencia, impondría cargas injustificadas a quienes dependen de su vehículo para desplazarse.
Aseguró que la movilidad no puede convertirse en un escenario de “atropellos” ni en una barrera para quienes no tienen alternativa distinta a ingresar a Bogotá desde otros municipios.
El congresista insistió en que la acción constitucional busca que los jueces revisen la legalidad, proporcionalidad y sustento técnico de la medida, con el propósito de evitar que se vulneren derechos colectivos o se generen restricciones sin estudios suficientes.
Finalmente, dijo confiar en que la justicia actuará en defensa de los ciudadanos y reiteró que el debate debe centrarse en alternativas que no supongan un castigo para quienes viven fuera de Bogotá, pero dependen de ella para su día a día.