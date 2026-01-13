Crece polémica en diferentes sectores políticos por incremento del pasaje de TransMilenio en Bogotá

El representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, cuestionó el incremento de 350 pesos en la tarifa del sistema TransMilenio, al señalar que la decisión recae directamente en la administración distrital y en el alcalde Carlos Fernando Galán.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el congresista advirtió que el aumento representa una mayor carga económica para los usuarios sin que exista una mejora proporcional en la calidad del servicio.

Según Wills, con el nuevo ajuste tarifario una persona que realice únicamente dos trayectos diarios terminará pagando más de 160.000 pesos mensuales, cifra que, a su juicio, resulta injustificada frente a las condiciones actuales del sistema.

El representante sostuvo que el servicio “sigue igual o peor”, y señaló problemas persistentes como la inseguridad dentro del transporte público y los altos niveles de evasión.

En sus declaraciones, el congresista afirmó que la evasión del pago del pasaje supera el 20 %, lo que, según él, debería ser una prioridad para la administración distrital antes de trasladar el costo a los usuarios.

Wills insistió en que el impacto del aumento golpea con mayor fuerza a los estratos más bajos de la ciudad, que dependen diariamente del transporte público.

Pero el representante no ha sido el único en elevar quejas sobre el aumento tarifario. La representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, también ha sido una de las más críticas del incremento de los costos en el transporte.

“El alcalde Carlos Fernando Galán subió TransMilenio $350 y culpa al aumento del salario mínimo. Eso es falso. La tarifa sube para proteger las ganancias de los operadores privados, no para garantizar el derecho a la movilidad. Mientras excluye a miles de personas de los subsidios y deja morir a la operación pública”, escribió la representante.