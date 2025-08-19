Representante Saray Robayo se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos y con dos senadores, ¿de qué hablaron?

La congresista Saray Robayo, del partido de la U, se reunió con delegados de Estados Unidos: el encargado de negocios, John MCnamara, y los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego.

Se reunieron para trabajar en agendas conjuntas en torno a la lucha contra el hambre en las zonas más vulnerables de país.

Dialogamos con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara @USEmbassyBogota y los senadores Bernie Moreno @berniemoreno y Rubén Gallego @RubenGallego, sobre la urgencia de enfrentar el hambre en Colombia. Mi causa es, y seguirá siendo, la lucha contra el hambre… pic.twitter.com/QLvUxaLds6 — Saray R. Bechara (@sarayrbechara) August 19, 2025

“Dialogamos con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara, y los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, sobre la urgencia de enfrentar el hambre en Colombia”, se leyó en la publicación que la congresista realizó en su cuenta de X.

Y siguió: “Mi causa es, y seguirá siendo, la lucha contra el hambre y la defensa de los más de 21 millones de personas que hoy viven en inseguridad alimentaria. Seguiremos avanzando en mesas de trabajo para convertir los acuerdos en realidades”.

Hay que recordar que las tres personalidades de la política norteamericana también se reunieron, en días pasados, con el presidente Gustavo Petro y con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ese encuentro se extendió por más de cuatro horas.