Suscribirse

Confidenciales

Representante Saray Robayo se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos y con dos senadores, ¿de qué hablaron?

La congresista colombiana, del partido de la U, se reunió con el encargado de negocios, John McNamara, y con los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego.

Redacción Confidenciales
19 de agosto de 2025, 10:04 p. m.
Congresista Saray Robayo con la delegación de Estados Unidos
Congresista Saray Robayo, con delegación de Estados Unidos. | Foto: Saray Robayo

La congresista Saray Robayo, del partido de la U, se reunió con delegados de Estados Unidos: el encargado de negocios, John MCnamara, y los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego.

Se reunieron para trabajar en agendas conjuntas en torno a la lucha contra el hambre en las zonas más vulnerables de país.

“Dialogamos con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara, y los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, sobre la urgencia de enfrentar el hambre en Colombia”, se leyó en la publicación que la congresista realizó en su cuenta de X.

Y siguió: “Mi causa es, y seguirá siendo, la lucha contra el hambre y la defensa de los más de 21 millones de personas que hoy viven en inseguridad alimentaria. Seguiremos avanzando en mesas de trabajo para convertir los acuerdos en realidades”.

Hay que recordar que las tres personalidades de la política norteamericana también se reunieron, en días pasados, con el presidente Gustavo Petro y con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ese encuentro se extendió por más de cuatro horas.

Tras el encuentro, el ministro del Interior aseguró que se trató de una conversación amena y constructiva que se dio en los mejores términos, en la que se habló de distintos temas como la migración, el combate al narcotráfico y las estructuras armadas ilegales. Hasta de Venezuela, sin embargo, Benedetti no entregó detalles de esa conversación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

2. Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

3. EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

4. “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Estos son los empleos con mejores salarios frente a la inflación en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Saray RobayoEstados Unidos

Noticias Destacadas

El concejal de Bogotá Daniel Briceño investigó el avance de las vías que se les entregaron a las Juntas de Acción Comunal.

Daniel Briceño denuncia que Gloria Libia Polanía, nueva agente interventora de Nueva EPS, “no aprobó el examen de conocimientos”

Redacción Confidenciales
Iván Duque habló sobre el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe.

“La defensa en libertad de Álvaro Uribe Vélez no aguantaba controversia alguna”: Iván Duque

Redacción Semana
Álvaro Uribe Bernie Moreno,

Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, celebra libertad de Álvaro Uribe. “La democracia prospera”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.