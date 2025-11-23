Reserva activa militar y de Policía realizaron plantón para que liberen a los secuestrados

Miembros de la reserva activa militar y de Policía estuvieron en una manifestación frente al Cantón Norte de Bogotá desde las horas de la mañana para reclamar por los secuestrados que siguen en manos de los grupos armados ilegales.

El objetivo de esta movilización es que los secuestrados puedan pasar las festividades de fin de año en sus hogares y con sus familias.

En el lugar estuvo el mayor (r) Germán Rodríguez, quien dijo que en el evento le rendían honor a los militares y policías, aunque aclaró que también piden por la liberación de los civiles.