Reserva activa militar y de Policía realizaron plantón para que liberen a los secuestrados

También se refirieron a las elecciones de 2026.

Redacción Semana
23 de noviembre de 2025, 11:38 p. m.
Miembros de la reserva activa militar y de Policía estuvieron en una manifestación frente al Cantón Norte de Bogotá desde las horas de la mañana para reclamar por los secuestrados que siguen en manos de los grupos armados ilegales.

El objetivo de esta movilización es que los secuestrados puedan pasar las festividades de fin de año en sus hogares y con sus familias.

En el lugar estuvo el mayor (r) Germán Rodríguez, quien dijo que en el evento le rendían honor a los militares y policías, aunque aclaró que también piden por la liberación de los civiles.

Igualmente, los líderes hablaron de las elecciones del 2026 y dijeron que habría alerta por un “posible fraude electoral”.

Policíamilitaressecuestrados

El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Francisco Barbosa carga contra Gustavo Petro por trato a la fuerza pública: “Será una mala anécdota en la historia del país”

Redacción Semana
Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU.

Polymarket: se disparan las probabilidades de que Estados Unidos inicie un conflicto militar con Venezuela

Redacción Confidenciales

