Roy Barreras lidera reunión del frente amplio con Gustavo Petro y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

En la fotografía no aparece Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Redacción Confidenciales
3 de diciembre de 2025, 8:36 p. m.
Reunión del frente amplio. | Foto: Suministrado a Semana

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo reunido con algunos precandidatos del frente amplio y allí hizo presencia el presidente Gustavo Petro.

La reunión se adelantó en la casa del embajador de España en Colombia, donde se hizo una cena privada y se habló de varios temas de Colombia y la región.

En la fotografía quedó registrada la asistencia de Juan Fernando Cristo, la senadora Gloria Flórez, María José Pizarro, jefe de debate del candidato Iván Cepeda, el precandidato Roy Barreras, Clara López, el expresidente Ernesto Samper, el precandidato Camilo Romero, entre otros.

Por ahora, se ha conocido que quien lideró este encuentro fue el exembajador Roy Barreras y también quedó claro que no asistió Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

