Roy Barreras lidera reunión del frente amplio con Gustavo Petro y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo reunido con algunos precandidatos del frente amplio y allí hizo presencia el presidente Gustavo Petro.

La reunión se adelantó en la casa del embajador de España en Colombia, donde se hizo una cena privada y se habló de varios temas de Colombia y la región.

En la fotografía quedó registrada la asistencia de Juan Fernando Cristo, la senadora Gloria Flórez, María José Pizarro, jefe de debate del candidato Iván Cepeda, el precandidato Roy Barreras, Clara López, el expresidente Ernesto Samper, el precandidato Camilo Romero, entre otros.

Gracias a la @EmbajadaEspCol por la invitación a la recepción de anoche en saludo al exPresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer fué el encuentro del progresismo colombiano en el #FrenteAmplio. Hay dos caminos para dar la batalla en 2026 . Y no tengo dudas de el… pic.twitter.com/3sTMhNT5gi — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 3, 2025