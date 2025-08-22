Suscribirse

Sala de presidentes del Concejo de Bogotá ahora se llamará ‘Miguel Uribe Turbay’ en honor al exsenador de la República

Miguel Uribe Padre y el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, inauguraron la placa conmemorativa en honra de la vida y obra de Miguel Uribe Turbay.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 5:53 p. m.
Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá
Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá. | Foto: Prensa Diana Diago

En la mañana de este viernes 22 de agosto se llevó a cabo una ceremonia de homenaje a la memoria del exsenador Miguel Uribe Turbay en el recinto del Concejo de Bogotá.

Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá
Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá | Foto: Prensa Diana Diago

A la ceremonia, en la que instalaron una placa conmemorativa y le otorgaron el nombre de ‘Miguel Uribe Turbay’ al salón de presidentes del cabildo distrital, asistió el padre del fallecido senador y estuvo en pleno la bancada del Centro Democrático. El acto solemne fue presidido por Samir Abisambra, presidente de la corporación.

Hay que recordad que fue en Comisión de Gobierno, ayer 21 de agosto, cuando el concejal Andrés Barrios, rindió ponencia sobre el Proyecto de Acuerdo de la bancada del Centro Democrático por el cual se rinde homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay en el Distrito Capital.

Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá
Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá | Foto: Concejo de Bogotá

La concejala Sandra Forero Ramírez, coautora de la iniciativa junto a los integrantes de su bancada del Centro Democrático, sostuvo que como sociedad se debe reconocer el papel de los líderes políticos que trabajan por el país y que el perdón y la paz son caminos posibles aun en medio de las dificultades.

Durante la sesión se exaltó la trayectoria de Uribe Turbay como concejal y senador, subrayando su vocación de servicio, su compromiso con la defensa de la vida y las libertades, y su profundo amor por Bogotá. “Miguel deja un legado que trasciende el tiempo y la esperanza de que las nuevas generaciones puedan convertirse en líderes que fortalezcan la paz”, expresó Jesús Araque Mejía.

Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá
Homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Concejo de Bogotá | Foto: Concejo de Bogotá

El concejal Andrés Barrios afirmó: “Miguel Uribe Turbay fue un líder joven con visión de país, que impulsó iniciativas orientadas a la defensa de los derechos, la reconciliación y la construcción de paz. Su labor en el servicio público dejó huella en la política local y nacional, convirtiéndose en referente de profesionalismo y ética.

Y siguió: “Este homenaje, además de resaltar su trayectoria, envía un mensaje al país sobre la importancia de proteger a quienes ejercen liderazgo político y de preservar la memoria como herramienta de reconciliación y aprendizaje colectivo”.

Miguel Uribe Turbay fue un guerrero. Un joven líder político cuyo pasado encarnaba lo más oscuro de la violencia en Colombia y cuyo futuro fue truncado por esa misma maldición. La forma como la tragedia se repite es un déjà vu macabro para Colombia.
Miguel Uribe Turbay fue un guerrero. Un joven líder político cuyo pasado encarnaba lo más oscuro de la violencia en Colombia y cuyo futuro fue truncado por esa misma maldición. La forma como la tragedia se repite es un déjà vu macabro para Colombia. | Foto: EQUIPO DE PRENSA SENADOR MIGUEL URIBE TURBAY - SEBASTIAN JIMENEZ

Por su lado, la cabildante Diana Diago, señaló que: “Hoy repito las palabras de Miguel cuando decía: Colombia tiene futuro, y sí que lo tiene. Es nuestro deber trabajar por nuestra patria, sacarla adelante, con decencia, que hoy se perdió en la política y en el país. Dios bendiga a nuestra patria, Dios bendiga a su familia y le dé mucha fortaleza, porque perdieron un esposo, un papá y un hijo, pero aquí estamos convencidos de que Colombia tiene futuro”.

El proyecto contempla varios actos de reconocimiento, entre ellos: Instalación de un monumento en el Cementerio Central, designación de la avenida Calle 34 con su nombre, nombramiento de una sede educativa del Distrito en su honor, designación de una estación de la red de metro en futuros desarrollos urbanísticos y el renombramiento del Parque El Golfito.

Miguel Uribe TurbayConcejo de BogotáHomenaje

