Sale el director contra la corrupción de la Fiscalía: ¿quién lo remplazará?

SEMANA reveló detalles de una resolución que advertía un revolcón en la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía. Procesos que se quedarían congelados mientras se reorganizaba la unidad a partir de las directrices zanjadas en los pilares de la fiscal Luz Adriana Camargo.

Cambio de fiscales, rotación de procesos y una nueva forma de asignar expedientes estaban en esa resolución, que además incluyó el traslado de funcionarios a diferentes seccionales del país, en el propósito de repartir las cargas de procesos.

El propósito era repartir las cargas de procesos. (Imagen de referencia) | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

El encargado de liderar esta reorganización era justamente el director de la unidad, Justino Hernández Murcia, que en diferentes reuniones, y de acuerdo con los fiscales de esta dependencia, advertía que el acusador estaba listo para las tutelas que surgieran producto de esa reorganización.

Finalmente, la reorganización ocurrió y miles de procesos cambiaron de despacho y decenas de fiscales terminaron trasladados a diferentes ciudades y seccionales del país. El propósito principal de la resolución se cumplió, sin embargo, uno de los que salió trasladado fue quien lideró el revolcón.

El fiscal Justino Hernández, que estaba a cargo de la Dirección Contra la Corrupción, terminó trasladado a la ciudad de Neiva a otro cargo, un asunto que no se entiende muy bien al interior de la dirección.