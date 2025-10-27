Suscribirse

Confidenciales

Sale el director contra la corrupción de la Fiscalía: ¿quién lo remplazará?

El fiscal Justino Hernández fue el encargado de liderar la llamada reorganización de esta unidad en el ente acusador.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 9:40 p. m.
Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.
Imagen de referencia | Foto: Mariano Vimos

SEMANA reveló detalles de una resolución que advertía un revolcón en la Dirección Contra la Corrupción de la Fiscalía. Procesos que se quedarían congelados mientras se reorganizaba la unidad a partir de las directrices zanjadas en los pilares de la fiscal Luz Adriana Camargo.

Cambio de fiscales, rotación de procesos y una nueva forma de asignar expedientes estaban en esa resolución, que además incluyó el traslado de funcionarios a diferentes seccionales del país, en el propósito de repartir las cargas de procesos.

El propósito era repartir las cargas de procesos. (Imagen de referencia) | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

El encargado de liderar esta reorganización era justamente el director de la unidad, Justino Hernández Murcia, que en diferentes reuniones, y de acuerdo con los fiscales de esta dependencia, advertía que el acusador estaba listo para las tutelas que surgieran producto de esa reorganización.

Finalmente, la reorganización ocurrió y miles de procesos cambiaron de despacho y decenas de fiscales terminaron trasladados a diferentes ciudades y seccionales del país. El propósito principal de la resolución se cumplió, sin embargo, uno de los que salió trasladado fue quien lideró el revolcón.

El fiscal Justino Hernández, que estaba a cargo de la Dirección Contra la Corrupción, terminó trasladado a la ciudad de Neiva a otro cargo, un asunto que no se entiende muy bien al interior de la dirección.

Contexto: ¿Operación impunidad? Los escándalos que comprometen a figuras del Gobierno Petro podrían quedar en nada. Una polémica decisión de la Fiscalía enciende las alarmas

A la Dirección Contra la Corrupción llegó la fiscal Madelene Pérez Ojeda, que hace algunos meses se desempeñó como directora seccional en Magdalena y que dio importantes resultados contra la criminalidad organizada. Ella tendrá que asumir la unidad en un momento bastante complejo: el coletazo de la reorganización.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Negocio de 30 millones de euros por Daniel Muñoz: gigante europeo lo sacaría del Crystal Palace

2. Cayó el ‘terror’ de San Gil, presunto abusador sexual que tenía azotadas a las mujeres

3. Pipe Bueno explotó contra quienes dicen que Domenic no es su hijo; cuestionaron a Luisa Fernanda W

4. La historia detrás del traslado de la sede del Concejo de Barranquilla a una zona patrimonial

5. Tensión en el Caribe: bombarderos de EE. UU. se aproximan a Venezuela en medio de amenazas de Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fiscalía corrupciónCambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.