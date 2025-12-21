Sara Castellanos lanza su candidatura al Senado por Salvación Nacional

La exconcejal de Bogotá Sara Castellanos lanzó oficialmente su aspiración al Senado con el aval de Salvación Nacional, colectividad que está apoyando la candidatura de Abelardo de la Espriella.
Castellanos aseguró que el eje central de su campaña será el de salvar a Colombia y que tendrá una fuerte campaña para llegar al Legislativo.
“Colombia está en riesgo y no podemos permanecer callados. Hoy iniciamos un movimiento para salvar al país, para evitar que siga retrocediendo y para recuperar lo que hemos perdido. ¡Salvemos a Colombia!”, dijo la aspirante al Senado.
Así mismo dijo que tendrá tres banderas para recuperar el rumbo del país: fe, familia y seguridad.
“Nuestra bandera tiene tres colores y nuestra lucha tiene tres pilares: Fe, familia y seguridad; y vamos al Congreso de la República para poner los principios en el centro, para defender a las familias trabajadoras y para luchar por la seguridad de los colombianos honestos”, reiteró.
La fórmula de Sara Castellanos a la Cámara de Representantes será Carol Borda, quien encabezará la lista en Bogotá por Salvación Nacional.