Entrevista

Carlos Cuartas quiere llegar al Senado para ‘deslegislar’: “Hay leyes que ya no funcionan”

El candidato de Salvación Nacional asegura que debe modificarse la ley de garantías y considera que las consultas previas se convirtieron en un “mecanismo de extorsión”.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 3:41 p. m.
Carlos Cuartas es candidato al Senado de Salvación Nacional.
Carlos Cuartas es candidato al Senado de Salvación Nacional. Foto: Cortesía prensa Carlos Cuartas / Abril Di Fonzo Buffoni

SEMANA: ¿Por qué se presenta al Senado con Salvación Nacional?

Carlos Cuartas (C.C.): La decisión la tomé porque llevaba años dedicándome al emprendimiento y al sector privado y me di cuenta de que el Estado tiene muchas normas que no se usan. Entonces, quiero llegar a deslegislar para que normas que no estén enfocadas a crecimiento económico dejen de existir.

SEMANA: Ese término ‘deslegislar’ va en la línea de lo que Abelardo de la Espriella plantea sobre hacer más simple el Estado.

C.C.: Así es. Hay leyes que ya no funcionan. La ley de garantías hay que quitarla porque perdió toda eficacia. Buscaba que no se usaran recursos públicos para las elecciones y lo que se logró es que se anticipen los gastos, con el agravante de que paraliza la economía cada dos años que hay elecciones en Colombia.

