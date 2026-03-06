SEMANA: ¿Por qué se presenta al Senado con Salvación Nacional?

Carlos Cuartas (C.C.): La decisión la tomé porque llevaba años dedicándome al emprendimiento y al sector privado y me di cuenta de que el Estado tiene muchas normas que no se usan. Entonces, quiero llegar a deslegislar para que normas que no estén enfocadas a crecimiento económico dejen de existir.

SEMANA: Ese término ‘deslegislar’ va en la línea de lo que Abelardo de la Espriella plantea sobre hacer más simple el Estado.

C.C.: Así es. Hay leyes que ya no funcionan. La ley de garantías hay que quitarla porque perdió toda eficacia. Buscaba que no se usaran recursos públicos para las elecciones y lo que se logró es que se anticipen los gastos, con el agravante de que paraliza la economía cada dos años que hay elecciones en Colombia.

Elecciones 2026: Andrea Padilla quiere mantener su curul en el Senado para “crear Estado” para los animales

SEMANA: ¿Cómo lograría cumplir ese propósito de “deslegislar”?

C.C.: Hay que buscar en cada una qué tan prácticas son. Los que sabemos cuáles son las leyes que estorban somos los mismos empresarios. Un ejemplo es la ley de infraestructura que tiene un tema sobre consultas previas, consultas que hay que reglamentar porque perdieron su objetivo para convertirse en un mecanismo de extorsión a los contratistas y un instrumento político ideologizado para paralizar los proyectos de infraestructura, de minería y de todo lo que se requiere en el país.

Hay leyes que evitan que Colombia tenga un crecimiento en el sector extractivo minero energético. No puede ser que los colombianos sigamos durmiendo con la riqueza en el subsuelo solo por hacerle caso a tendencias mundiales ambientales que han sido instrumentalizadas para frenar el progreso del país.

Nicolás de Francisco, recordado por pintar ‘x’ rosadas en espacios públicos de Bogotá, quiere llegar a la Cámara

SEMANA: Usted está con Abelardo de la Espriella y haría parte de la bancada que él tendría si llega a la Casa de Nariño, pero las encuestas muestran una alta probabilidad de que el Pacto Histórico vuelva a imponerse en la elección. ¿Qué hace falta para revertir esa tendencia y conformar una bancada de derecha?

C.C.: Esto lo hago sin ningún cálculo político. Quienes tienen que decidir cómo se conforma el Congreso son los ciudadanos colombianos. El querer popular es el que tiene que brillar y mientras no haya una coacción armada o corrupción electoral lo que tenemos que hacer los candidatos es, simplemente, es proponer, darle ideas a los ciudadanos y que ellos en su sano juicio respondan por el voto.

SEMANA: Hay quienes dicen que un partido como Salvación Nacional podrán atomizar los votos frente a un partido como el Centro Democrático. ¿Cómo describe el vínculo entre ambas colectividades, son enemigos políticos o futuros aliados?

C.C.: Nosotros nos estamos presentando como una renovación y un verdadero partido que tiene unos ideales muy claros. No conozco un partido que maneje principios como la familia como el eje fundamental de la sociedad, la libertad, autoridad, justicia, orden y emprendimiento como lo hace Salvación Nacional. La gente está encontrando un partido donde se sienten cómodos y representados.