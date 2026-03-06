Entrevista

Nicolás de Francisco, recordado por pintar ‘x’ rosadas en espacios públicos de Bogotá, quiere llegar a la Cámara

El candidato del Movimiento Ciudadanos Renovemos se hace llamar “el man de la ‘x’”.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026
El candidato a la Cámara por Bogotá, Nicolás de Francisco, quiere promover una ley para el primer emprendimiento que permita a los jóvenes acceder a capital semilla e incentivos tributarios para crear su propio negocio.
El candidato a la Cámara por Bogotá, Nicolás de Francisco, quiere promover una ley para el primer emprendimiento que permita a los jóvenes acceder a capital semilla e incentivos tributarios para crear su propio negocio. Foto: Cortesía / API

SEMANA: ¿Por qué decide lanzarse ahora a la Cámara de Representantes por esta lista de Ciudadanos Renovemos?

Nicolás de Francisco (N. F.): Estamos transformando la manera de hacer política en Colombia. Somos un grupo de ciudadanos que se cansó de que cada cuatro años nos prometan de todo, pero nunca nos cumplan. Decidimos levantar la mano y, con la ayuda del voto de todos los ciudadanos ‘x’ de Bogotá, queremos hacer que nuestros problemas tengan solución y que podamos tener una ciudad limpia, segura y accesible para todos.

SEMANA: Usted lleva años pintando las “baldosas escupidoras” con una ‘x’ en la calle. ¿Quiénes son esos ciudadanos ‘x’? ¿A quiénes les está hablando?

N. F.: Los ciudadanos ‘x’ son esas personas comunes y corrientes, gente buena, que trabaja, que quiere sacar adelante sus familias, pero que ve cómo la política está cada vez más desconectada de su realidad y cómo sus problemas parecen no mejorar. Las ‘x’ que señalizamos en las baldosas son para prevenir accidentes, para que nuestros adultos mayores, las personas en silla de ruedas, sepan dónde es y dónde no es seguro pisar. También son una crítica social a lo que está mal en la política en Colombia, una crítica a algo que está dañado, que hay que cambiarlo, pero que nadie hace nada al respecto. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros: una alternativa diferente alejada de la polarización de derecha y de izquierda que tanto daño le hace al país. Esta es una iniciativa política enfocada en solucionar los problemas del día a día de las personas.

SEMANA: Esa estrategia ha hecho que usted sea muy conocido en redes sociales. ¿Cómo hacer que ese reconocimiento se convierta en votos?

N. F.: Nosotros hemos logrado que, gracias a nuestras denuncias, se arreglen vías, parques, se recuperen zonas inseguras o se iluminen las que estaban absolutamente oscuras. Nuestra idea es llegar a la Cámara para incrementar ese impacto. Queremos que las personas que han confiado en nosotros sean testigos del éxito que tiene hacer presión ciudadana en conjunto y crear un punto de encuentro para que cada vez sean más los bogotanos que crean en nosotros.

Nicolás de Francisco
Nicolás de Francisco relata que su sede de campaña fue vandalizada con la frase: "Hasta la muerte". Foto: Cortesía / API

SEMANA: ¿Usted sabe cuántas ‘x’ ha pintado en todo este tiempo?

N. F. 40.453. Han arreglado cerca del 30 %.

Amalia Salgado, candidata al Senado: “El Congreso es el seguro democrático en Colombia”

SEMANA: Va por una lista de un movimiento poco conocido. ¿Qué mensaje les envía usted a los bogotanos sobre aspiraciones como la suya, que no son de partidos tradicionales?

N. F.: Les pido a los bogotanos que nos alejemos de esas prácticas tradicionales de la política que tanto daño le han hecho a Colombia, de esos partidos políticos politiqueros que nos tienen como nos tienen. Les pido a los bogotanos que nos den la oportunidad a la gente nueva que está haciendo una apuesta innovadora, donde hay personas representantes de diferentes sectores de la población, gente sin escándalos, que quiere hacer las cosas bien y, sobre todo, que se preocupa por el ciudadano de a pie y renovar la forma en la que se están haciendo las cosas en Colombia.

