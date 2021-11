Confidenciales Secretaria general de Colombia Justa Libres responde a cuestionamientos sobre candidatura de John Milton Rodríguez

Esta semana se conoció una carta que llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la cual Ricardo Arias, fundador y copresidente del partido Colombia Justa Libres, pidió que se investigue la legalidad de la candidatura a la presidencia del senador John Milton Rodríguez, quien supuestamente fue elegido hace poco en una convención de la colectividad como su abanderado, con el voto de 75 % de los delegados, según se conoció.

Sin embargo, de acuerdo con Arias, quienes eligieron a Rodríguez en dicho evento no pertenecen directamente al partido. Así, la elección, según él, no sería válida. En la misiva enviada al CNE se afirma que el 12 de noviembre se hizo una convención en la que no hubo decisión de fondo y, según Arias, al día siguiente Rodríguez convocó otra en la que lo proclamaron candidato personas que no tenían la potestad para hacerlo.

“[Rodríguez] llevó a algunos simpatizantes de su elección como senador y a la totalidad de los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo, y algunos de los empleados de distintas áreas de ministerios en la ciudad de Bogotá, que no pertenecen al partido Colombia Justa Libres”, argumentó Arias.

Este sábado 20 de noviembre, en respuesta a los cuestionamientos, Flor Angélica Rueda, secretaria general del partido, le envió una carta a Arias en la que le asegura que la decisión de la convención de proclamar la candidatura de Rodríguez se adoptó “conforme a derecho”.

“Debo reiterarle una vez más que las decisiones tomadas por la convención nacional iniciada el 30 de octubre de 2021 fueron adoptadas conforme a derecho. Si usted o cualquier otro legitimado en causa no están conformes o les asiste reparo alguno, respetuosamente sugiero hacer uso de las herramientas legales establecidas en el régimen electoral colombiano”, señala.

En la misiva, Rueda afirma, además, que las manifestaciones de Arias “en redes sociales y en diversos medios de comunicación” se refieren a actos “que eventualmente podrían lesionar o vulnerar derechos fundamentales de toda una colectividad”.

La carta fue compartida por el candidato Rodríguez, quien aseguró que sigue “adelante con toda determinación con la candidatura única del partido a la presidencia”. Además, calificó los señalamientos sobre su elección de “injustos” por parte de “algunos que, al no tener resultados favorables frente a sus aspiraciones personales, agreden la institucionalidad del partido y sus decisiones ajustadas a la ley”.