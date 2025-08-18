Suscribirse

Según Polymarket, el Pacto Histórico sería la coalición que más curules obtendría en el Senado; Partido Liberal ganaría en la Cámara

La más grande plataforma de apuestas del mundo muestra este panorama de la carrera legislativa en el país.

Redacción Semana
18 de agosto de 2025, 12:45 p. m.
En Estados Unidos, las plataformas digitales de apuestas son un termómetro muy usado y a veces muy diciente de lo que va a suceder en el espectro político. Polymarket, la plataforma más grande en ese género, tiene hoy muchos escenarios sobre la contienda electoral que vivirá Colombia en 2026.

Uno de ellos tiene que ver con la conformación partidista de Senado y Cámara de Representantes. Como se sabe, en marzo, el país vivirá esa jornada electoral.

Frente al Senado, las apuestas en la plataforma digital son las siguientes: El Pacto Histórico tendría el primer lugar, con un 21 % de la intención de voto. Luego el Partido Conservador, con el 13 %; el Partido Liberal, también con el 13 %, y el Centro Democrático, con el 12 %.

En la Cámara de Representantes los resultados son diferentes. El Partido Liberal alcanza el 27 %, el Pacto Histórico el 23 %, el Partido Conservador el 16 % y el Partido de la U el 5 %.

Contexto: ¿Qué dice Polymarket, el mercado de apuestas, para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia?

Polymarket también permite ver ese pulso frente a las elecciones presidenciales. En uno de los tableros sobre la elección presidencial muestra lo siguiente.

Vicky Dávila tendría el 25 %; Sergio Fajardo, el 24 %; Gustavo Bolívar, el 20 % y Claudia López, el 13 %.

