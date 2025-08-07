Suscribirse

Confidenciales

Senador Carlos Fernando Motoa hace crítico balance del Gobierno Petro: “Tres años con mucha alocución y poca ejecución”

El congresista de Cambio Radical mostró preocupación por el rumbo que lleva el país bajo el liderazgo de Gustavo Petro.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 6:40 p. m.
Senador Carlos Fernando Motoa y el presidente Gustavo Petro.
Senador Carlos Fernando Motoa y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Suministrada, SEMANA

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa hizo un crítico balance de los tres años del gobierno de Gustavo Petro y lo acusó de incumplir con los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo.

“Planear no es cumplir, prometer no es hacer. Petro planeó un ‘país ideal’, pero no lo ha hecho realidad. Solo ha cumplido el 58,2 % del plan nacional de desarrollo”, dijo el congresista.

Para él, varios ministerios estarían en números rojos, y uno de ellos fue el que dirigió la vicepresidenta Francia Márquez, el de la Igualdad, que ya sumará el tercer ministro en lo que va corrido de su creación.

Contexto: Carlos Fernando Motoa asegura que Gustavo Petro “perdió total credibilidad en los temas de salud”

Motoa aseguró que en este período de tiempo lo que se ha visto es “la destrucción del sistema de salud, destrucción de la política de vivienda, afectación grave de los territorios en materia de seguridad, incumplimiento en todos los aspectos fundamentales del país”.

También indicó que el único “cambio” que habría hecho fue el de ministros: “Prometieron cambios estructurales, pero la rotación nunca termina y es imposible cumplir, con hasta cuatro ministros por cartera y cerca de 60 personas que han rotado en cargos ministeriales”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yeison Jiménez hizo cruda confesión y generó polémica: “No he sido un santo”

2. El jugador de Selección Colombia que brillaba en España, pero fue “altivo” y regresó al FPC: su historia

3. Trump ordena polémico censo en Estados Unidos: así afectaría a los inmigrantes en el país norteamericano

4. Él era Sergio Blanco, el joven hincha de Santa Fe que murió en medio del tropel del Movistar Arena: amigos lo despiden en redes sociales

5. Luis Díaz brilla en su primera titularidad con el Bayern Múnich: se lució ante el Tottenham

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Fernando MotoaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.