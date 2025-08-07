Senador Carlos Fernando Motoa hace crítico balance del Gobierno Petro: “Tres años con mucha alocución y poca ejecución”

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa hizo un crítico balance de los tres años del gobierno de Gustavo Petro y lo acusó de incumplir con los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo.

“Planear no es cumplir, prometer no es hacer. Petro planeó un ‘país ideal’, pero no lo ha hecho realidad. Solo ha cumplido el 58,2 % del plan nacional de desarrollo”, dijo el congresista.

Para él, varios ministerios estarían en números rojos, y uno de ellos fue el que dirigió la vicepresidenta Francia Márquez, el de la Igualdad, que ya sumará el tercer ministro en lo que va corrido de su creación.

Motoa aseguró que en este período de tiempo lo que se ha visto es “la destrucción del sistema de salud, destrucción de la política de vivienda, afectación grave de los territorios en materia de seguridad, incumplimiento en todos los aspectos fundamentales del país”.