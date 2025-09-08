Suscribirse

“Sin movilización popular y convocatoria a consulta no habría reforma laboral”: Antonio Sanguino, MinTrabajo, en rendición de cuentas

El jefe de la cartera de Trabajo fue uno de los mencionados en los rumores sobre posibles cambios que anunciaría el presidente Petro en consejo de ministros.

Redacción Economía
8 de septiembre de 2025, 9:44 p. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en rendición de cuentas 2025
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en rendición de cuentas 2025 | Foto: Ministerio de Trabajo / Transmisión Youtube

La Laboral y la Pensional, dos de las reformas sociales aprobadas en el gobierno fueron parte de la rendición de cuentas que entregó este lunes 8 de septiembre, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien, además, fue uno de los mencionados en los rumores acerca de posibles cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Sanguino ha sido un activista puro, como lo pide el mandatario de sus funcionarios. No obstante, luego de la elección de magistrado de la Corte Constitucional, en la que habría varios ministros encargados de mover sus fuerzas en el Congreso de la República, para impulsar la elección de la candidata María Patricia Balanta, el jefe de la cartera de trabajo habría quedando colgante. La elección resultó distinta por lo cual, se estaría pidiendo la ‘cabeza’ de los aliados del gobierno en el Partido Verde, Liberal y de La U, que debían haber hecho lo suyo previo a la votación por magistrado en el Legislativo.

En el consejo de ministros que está previsto para este lunes 8 de septiembre en horas de la noche, finalmente se conocerá si el presidente hará cambios o no.

Reforma laboral.
A la rendición de cuentas del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, asistió Fabio Arias, presidente de la CUT, uno de los sindicatos de trabajadores en el país. | Foto: Martha Morales / Semana

Lo que falta con la laboral

En el entre tanto, Sanguino hizo su rendición de cuentas ante decenas de personas, en el Teatro Cafam de la ciudad de Bogotá, durante la cual, afirmó que, “sin la movilización popular y la convocatoria a una consulta popular”, no se habría logrado la aprobación de la reforma laboral, que estuvo enredada en su trámite ante el Congreso, pero que finalmente vio la luz.

Sobre esa reforma, Sanguino dio varias estadísticas que vale la pena tener en el visor. “Tiene 70 artículos que incluyen 89 compromisos con los trabajadores”.

Además, Sanguino habló de la necesidad de aplicar algún mecanismo de reglamentación, ya sea a través de decreto, resolución o circular, de 41 de las medidas incluidas en la reforma laboral.

Y no es todo, la mencionada reforma social que fue hecha para el trabajador formal, también exigiría la puesta en marcha de programas o políticas y, sobre todo, de un proyecto de ley adicional para implementarla.

Mejor dicho, la materialización de la reforma laboral suena lejos.

