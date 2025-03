Sin embargo, Petro le reclamó al superintendente a pesar de que la equivocación fue del mandatario. “Ese fue su error que las tomó con su celular. Y usted me las envió a mi Line (plataforma por la que se comunica Petro). Es un chat que estaba interferido y bloqueado”, dijo Petro.

“Ah bueno, a propósito de eso, permítame hacer esa denuncia pública, señor presidente. Tuve interferencia de comunicación entre la Superintendencia y la Presidencia. No pude mandarle las actas, las fotografías, no pude mandarle unas grabaciones, todo relacionado con esto. Había interferencia y no pude pasarle la información de manera oportuna”, aseguró el superintendente.