Estas son las 113.000 dosis de insulina acaparadas en Audifarma y descubiertas por mi gobierno Se a lo que me arriesgo cuando me acerco a gente muy favorecida en alguna justicia np independiente cuando hay gente con dinero Pero debo decir la verdad: son unos cochinos asesinos pic.twitter.com/PHQacQw1aj

“Hay muchos políticos que crean matrices de opinión, para generar la duda sobre el gobierno y sobre el hecho que hizo una inspección y encontró 133.000 unidades guardadas de insulina que deberían ser entregadas a pacientes de diabetes que podrían morir sin ella. El asunto es muy grave y criminal. Es el uso de la política, a través del crimen porque los bandidos necesitan que ustedes “no miren arriba”, como en la bella película de Netflix, que se piense que Petro dice mentiras y que no hay que creerle. Es decir, que el presidente de Colombia no dice la verdad” , señaló Petro inicialmente en su defensa.

Luego, se refirió a la supuesta censura y negó que sea un “mentiroso”. “Tratan en medios al presidente como un mentiroso y bandido, que no es. Insultan su persona y su familia, porque son los dueños del poder, y la verdad no debe aparecer, porque lo que se encuentra es delito de acuerdo a nuestras leyes. En Colombia los ricos no van a la cárcel, por orden divina, porque son familias “de bien”, aunque delincan peor que los criminales que habitan en los barrios populares. Ellos matan más gente. Hacen ganancias matando. Por eso X me pone una censura, otra mentira poniendo en duda mi palabra, y los algoritmos del dueño de mi red actúan porque la verdad puede ser censurada en las redes, solo poniendo a funcionar robots”, expresó.