Confidenciales

Trump lee en voz alta una nota “confidencial” de Marco Rubio en plena transmisión en vivo y el momento se vuelve viral

El video ha sido ampliamente compartido y desató risas entre los asistentes a la Casa Blanca.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 11:37 p. m.
Donald Trump se reunió con ejecutivos petroleros este viernes, 9 de enero.
Donald Trump se reunió con ejecutivos petroleros este viernes, 9 de enero. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos protagonizó un curioso momento que se hizo viral en redes sociales este viernes, 9 de enero.

En medio de una reunión que sostuvo el mandatario con altos funcionarios de su Gobierno, junto a empresarios petroleros para negociar un acuerdo en Venezuela, el secretario de Estado, Marco Rubio, le pasó una nota que debía ser confidencial a Trump, mientras algunos asistentes hablaban.

Rubio explicó que las sanciones estadounidenses se dirigen específicamente al mandatario colombiano, a su familia y a sus colaboradores más cercanos. (Photo by Fadel SENNA / POOL / AFP)
Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: AFP

Sin embargo, el presidente no entendió la confidencialidad del mensaje y leyó en voz alta lo que le escribió su mano derecha. La reunión estaba siendo transmitida en vivo en los portales de la Casa Blanca y contó con la presencia de decenas de periodistas.

“Marco me acaba de dar una nota: ‘Vuelve a Chevron. Quieren hablar de algo’”, dijo el republicano ante su micrófono.

Confidenciales

Edmundo González informó conversación telefónica con Pedro Sánchez sobre Venezuela

Confidenciales

Petro sorprende al decir el aspecto en el que Donald Trump se parece a él: “Me dijo algo que me gustó”

Confidenciales

Petro desmiente cifras de violencia publicadas por InSight Crime y asegura que están “desinformando sobre Colombia”

Confidenciales

Seguidores de la campaña de Abelardo de la Espriella instalaron una valla del candidato en el Golden Gate, en San Francisco

Confidenciales

Candidato a la Cámara dijo que desde el Congreso tendrá en la mira la renovación del Campín tras llegada de Corficolombiana

Confidenciales

Iván Cepeda se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez: “Agradezco su apoyo a Colombia”

Confidenciales

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

Noticias Estados Unidos

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Noticias Estados Unidos

Mercado laboral en Estados Unidos se sigue desplomando: el desempleo sigue sacudiendo fuertemente el territorio norteamericano

Noticias Estados Unidos

Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

Mientras tanto, Rubio —sentado junto a él— lo miró y sonrió.

Es usual que en reuniones o ruedas de prensa, el presidente reciba notas de su equipo para poder comunicar algo de último momento, hacer una corrección o aporte a la conversación. No obstante, suelen ser mensajes únicamente para el mandatario.

El video del momento ha sido compartido miles de veces en internet, con comentarios alusivos a la confusión de Trump, quien, al darse cuenta de su error, rió y dio la palabra a la empresa petrolera.

Más de Confidenciales

x

Trump lee en voz alta una nota “confidencial” de Marco Rubio en plena transmisión en vivo y el momento se vuelve viral

Edmundo González en llamada telefónica con Pedro Sánchez

Edmundo González informó conversación telefónica con Pedro Sánchez sobre Venezuela

Fueron varias horas de tensión las que hubo entre Colombia y Estados Unidos.

Petro sorprende al decir el aspecto en el que Donald Trump se parece a él: “Me dijo algo que me gustó”

.

Petro desmiente cifras de violencia publicadas por InSight Crime y asegura que están “desinformando sobre Colombia”

Abelardo de la Espriella en San Francisco

Seguidores de la campaña de Abelardo de la Espriella instalaron una valla del candidato en el Golden Gate, en San Francisco

El candidato a la Cámara, Javier Alonso Suárez, le pondrá la lupa a la renovación de El Campín.

Candidato a la Cámara dijo que desde el Congreso tendrá en la mira la renovación del Campín tras llegada de Corficolombiana

Pedro Sánchez e Iván Cepeda.

Iván Cepeda se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez: “Agradezco su apoyo a Colombia”

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el jugador de fútbol Jorge Carrascal.

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

El Presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos en la Plaza de Bolívar, tras la marcha convocada por la soberanía y la democracia.

Gustavo Petro aseguró en la plaza que cuando era candidato atentaron con armas contra él, pero en ese atentado dijo otra cosa

Unión Europea monitoreará elecciones en Colombia.

Misión de observación electoral de la Unión Europea monitoreará contiendas de 2026 en Colombia

Noticias Destacadas