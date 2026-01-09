El presidente de Estados Unidos protagonizó un curioso momento que se hizo viral en redes sociales este viernes, 9 de enero.

En medio de una reunión que sostuvo el mandatario con altos funcionarios de su Gobierno, junto a empresarios petroleros para negociar un acuerdo en Venezuela, el secretario de Estado, Marco Rubio, le pasó una nota que debía ser confidencial a Trump, mientras algunos asistentes hablaban.

Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: AFP

Sin embargo, el presidente no entendió la confidencialidad del mensaje y leyó en voz alta lo que le escribió su mano derecha. La reunión estaba siendo transmitida en vivo en los portales de la Casa Blanca y contó con la presencia de decenas de periodistas.

“Marco me acaba de dar una nota: ‘Vuelve a Chevron. Quieren hablar de algo’”, dijo el republicano ante su micrófono.

🇺🇸 | Marco Rubio le entrega a Trump una nota que se suponía debía ser privada y luego Trump la lee en voz alta. pic.twitter.com/SY9lac1J32 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 9, 2026

Mientras tanto, Rubio —sentado junto a él— lo miró y sonrió.

Es usual que en reuniones o ruedas de prensa, el presidente reciba notas de su equipo para poder comunicar algo de último momento, hacer una corrección o aporte a la conversación. No obstante, suelen ser mensajes únicamente para el mandatario.

El video del momento ha sido compartido miles de veces en internet, con comentarios alusivos a la confusión de Trump, quien, al darse cuenta de su error, rió y dio la palabra a la empresa petrolera.