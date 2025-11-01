CONFIDENCIALES

Una polémica elección que sigue generando ruido

La designación de Leyton Daniel Barrios como rector de la Universidad del Atlántico llevó a que los estudiantes se declararan en paro y se agudizó la situación interna en la institución.

1 de noviembre de 2025, 7:14 a. m.