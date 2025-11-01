CONFIDENCIALES
Una polémica elección que sigue generando ruido
La designación de Leyton Daniel Barrios como rector de la Universidad del Atlántico llevó a que los estudiantes se declararan en paro y se agudizó la situación interna en la institución.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La elección de Leyton Daniel Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico tiene en crisis la relación del gobernador Eduardo Verano con el Gobierno Petro, pues su voto fue definitivo para este triunfo pese a la posición del Ejecutivo para evitar su nombramiento.
La Casa de Nariño se inclinó por Wilson Quimbayo, una supuesta ficha del excongresista Eduardo Pulgar, y terminó derrotada.
Lo polémico de la situación es que, según fuentes consultadas por SEMANA, llegó a oídos de los integrantes del Consejo Superior Universitario que particulares estaban dispuestos a entregarles entre 700 y 1.000 millones de pesos por su respaldo a Quimbayo.
Tras la elección, los estudiantes se declararon en paro y se agudizó la situación interna en la institución.
Petro se sumó a la pelea y criticó el actuar de la Policía en medio de las protestas universitarias.