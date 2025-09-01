Vicky Dávila advierte lo que está en juego con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Para el miércoles 3 de septiembre está programada la elección del magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará a José Fernando Reyes.

Los ternados son: Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar, pero el Gobierno Petro está haciendo toda clase de movimientos para que Balanta sea la elegida.

Por esa razón, Vicky Dávila publicó un video donde asegura que la contienda electoral de 2026 está en juego con la decisión que debe tomar la plenaria del Senado.

“El miércoles podría terminar de perfeccionarse la toma de la Corte Constitucional por parte del Gobierno Petro si el Senado elige a María Patricia Balanta como magistrada. Lo que tanto hemos temido, en un momento crítico de orden público, de mucha confusión política y a ocho meses de la primera vuelta presidencial, resulta ser cierto y todo está en juego”, dijo.

Petro: la toma de la Corte Constitucional que pone en riesgo las elecciones de 2026. 👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/pIn4PmVd9T — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 1, 2025

Según Dávila, la Corte Constitucional se ha ido llenando, poco a poco, de alfiles de Gustavo Petro. “Llegó su abogado, su secretario jurídico, sus simpatizantes y otros que no eran petristas, pero que le vendieron el alma al diablo y le deben el cargo a este Gobierno”.