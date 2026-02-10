Vicky Dávila lidera búsquedas entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, según Google Trends

Google Trends se ha convertido en una poderosa herramienta electoral en todo el mundo para medir el interés de los ciudadanos frente a los candidatos presidenciales. En ese sentido, Colombia no es la excepción.

Según Google Trends, la candidata presidencial Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, en los últimos siete días, lidera las búsquedas en Google entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, que será votada el próximo 8 de marzo.

Dávila lidera en casi todos los departamentos del país, excepto en cuatro.

En regiones de alta votación, como Atlántico, Dávila concentra el 61 por ciento de las búsquedas; mientras Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, llega al 32 por ciento; y Juan Carlos Pinzón registra el 7 por ciento.

En el departamento de Bolívar, Dávila obtiene el 58 por ciento de las búsquedas; Valencia el 32 por ciento; y Pinzón el 10 por ciento.

En el Cauca, Dávila lidera las búsquedas con el 56 por ciento; Valencia llega al 44 por ciento; y Pinzón marca 0 por ciento.

En Cundinamarca, Dávila tiene el 46 por ciento de las búsquedas; Valencia el 40 por ciento; y Pinzón el 14 por ciento. En Bogotá, Dávila tiene el 44 por ciento; Valencia el 41 por ciento; y Pinzón el 15 por ciento.

Google Trends Foto: SEMANA

En Antioquia, un bastión electoral de la derecha en Colombia, Dávila registra el 44 por ciento; Valencia el 38 por ciento; y Pinzón llega al 18 por ciento.

Estos datos se conocen días después de que la encuesta de AtlasIntel para SEMANA reveló que la intención de voto de Vicky Dávila en la Gran Consulta por Colombia se duplicó en el último mes, al pasar del 7 por ciento en enero al 15,4 por ciento en febrero.

SEMANA seguirá monitoreando de cerca las movidas en Google Trends, una herramienta que ayuda a entender el interés de los colombianos por los candidatos presidenciales.