Vicky Dávila lidera búsquedas entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, según Google Trends

La candidata presidencial del Movimiento Valientes arrasa en la mayoría de los departamentos del país.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 5:29 p. m.
Vicky Dávila. Bogotá Diciembre 4 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
Google Trends se ha convertido en una poderosa herramienta electoral en todo el mundo para medir el interés de los ciudadanos frente a los candidatos presidenciales. En ese sentido, Colombia no es la excepción.

Según Google Trends, la candidata presidencial Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, en los últimos siete días, lidera las búsquedas en Google entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, que será votada el próximo 8 de marzo.

Dávila lidera en casi todos los departamentos del país, excepto en cuatro.

En regiones de alta votación, como Atlántico, Dávila concentra el 61 por ciento de las búsquedas; mientras Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, llega al 32 por ciento; y Juan Carlos Pinzón registra el 7 por ciento.

¿Desde cuándo no había impuesto al patrimonio a empresas? Esta es la línea de tiempo

Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en Bogotá

En 2025 se reportaron más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, denuncia Gloria Díaz; propone impulsar ley de salud mental

Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

Corrupción en la UNGRD: estos son los tres magistrados que definirán la suerte de los exministros Bonilla y Velasco

Gobierno Petro cuenta su verdad sobre la foto de los alcaldes sentados en el piso: “Es ruin y bajo”

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Vicky Dávila arremete contra Roy Barreras por comentario machista que hizo sobre ella y Trump: “Usted es un asco”

Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

En el departamento de Bolívar, Dávila obtiene el 58 por ciento de las búsquedas; Valencia el 32 por ciento; y Pinzón el 10 por ciento.

En el Cauca, Dávila lidera las búsquedas con el 56 por ciento; Valencia llega al 44 por ciento; y Pinzón marca 0 por ciento.

En Cundinamarca, Dávila tiene el 46 por ciento de las búsquedas; Valencia el 40 por ciento; y Pinzón el 14 por ciento. En Bogotá, Dávila tiene el 44 por ciento; Valencia el 41 por ciento; y Pinzón el 15 por ciento.

Google Trends
Google Trends Foto: SEMANA

En Antioquia, un bastión electoral de la derecha en Colombia, Dávila registra el 44 por ciento; Valencia el 38 por ciento; y Pinzón llega al 18 por ciento.

Estos datos se conocen días después de que la encuesta de AtlasIntel para SEMANA reveló que la intención de voto de Vicky Dávila en la Gran Consulta por Colombia se duplicó en el último mes, al pasar del 7 por ciento en enero al 15,4 por ciento en febrero.

SEMANA seguirá monitoreando de cerca las movidas en Google Trends, una herramienta que ayuda a entender el interés de los colombianos por los candidatos presidenciales.

