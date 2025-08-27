Suscribirse

“Vive el antipetrismo”: las vallas del Partido Liberal en varias regiones del país

En el departamento de Santander aparecieron varias vallas que harían parte de una estrategia política.

Redacción Confidenciales
28 de agosto de 2025, 3:20 a. m.
Valla del Partido Liberal
Valla del Partido Liberal | Foto: Partido Liberal

Sectores del Partido Liberal empezarán a promocionar una campaña en las principales ciudades del país y varios municipios con vallas que tienen el lema: “Vive el Antipetrismo”.

Se trata de una estrategia de campaña de un sector del liberalismo para afirmar que la colectividad no acompaña a Gustavo Petro y tampoco lo hará con el candidato que tenga el Pacto Histórico para 2026.

Las primeras vallas se instalaron en el departamento de Santander, una región que visitará el mandatario en los próximos días.

Miguel Ángel Sánchez
Miguel Ángel Sánchez | Foto: Partido Liberal

Por ahora se sabe que en Santander el encargado de poner esas vallas fue Miguel Ángel Sánchez, exsecretario del Partido Liberal y actual codirector de la colectividad en ese departamento.

En los próximos días se anunciará en donde más se pondrán estas vallas.

