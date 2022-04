Gobierno Duque cerró la puerta para una nueva cuarentena en Colombia

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, en diálogo con SEMANA, señaló que el Gobierno nacional le cerró la puerta a una nueva cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El funcionario manifestó que las medidas adoptadas en su momento por el presidente Iván Duque permitieron que se controlara la propagación de la enfermedad.

Ruiz destacó que el escenario actual por el que está atravesando Colombia por la reducción considerable de casos positivos de covid-19, sumado al programa nacional de vacunación, logró que se tomara la determinación de eliminar el uso obligatorio del tapabocas en lugares cerrados, para regiones con 70 % o más de vacunación.

“Por lo menos en las condiciones actuales no vemos en el horizonte de una nueva cuarentena o aislamiento obligatorio; es decir, Colombia tomó frente a otros países, incluso en Suramérica, la decisión de tener una única cuarentena que se utilizó fundamentalmente para poder crecer en el sistema de salud”, sostuvo Ruiz.

“También se fortaleció capacidad de respuesta, con la instalación de ventiladores, abrir nuevas unidades y más camas en el país. Eso ya se logró, nuestro sistema ha probado ser suficientemente resistente a la pandemia”, agregó el ministro.

“Ya digamos, frente a eso no va a haber la necesidad, por lo menos en un entorno como el actual, de nuevas cuarentenas; si uno ve, otros países tuvieron varias cuarentenas y eso lo único que generó fue afectaciones en la economía, mayor pobreza y mayor desempleo”, anotó Ruiz en contacto con SEMANA.

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez. - Foto: Ministerio de Salud

El lunes de esta semana, el presidente Iván Duque anunció que el uso del tapabocas se levanta en espacios cerrados a partir del 1.° de mayo, pero que habrá algunas excepciones. Además, indicó que la emergencia sanitaria se extiende hasta el 30 de junio.

“Con la excepción de los servicios de salud, los hogares de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados, dentro de las instalaciones educativas. Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70 % de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40 % de dosis de refuerzo”, detalló el jefe de Estado sobre el uso del tapabocas en Colombia a partir del primero de mayo.

En ese sentido, el jefe de Estado también aseguró que el Ministerio de Salud publicará el listado de los municipios con los avances, estándares y porcentajes de vacunación y que, por ende, se podrán acoger a la medida a partir de la fecha mencionada.

“Queremos también informar que frente a los viajeros que visitan Colombia, la recomendación es llegar al país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, dijo el presidente Duque en una declaración en la Casa de Nariño.

El mandatario de Colombia también indicó que, a partir del primero de mayo, se va a derogar el Decreto 1615 de 2021 que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes asisten a eventos públicos y privados de carácter masivo.

“Y, por supuesto, también se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carné de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos y, como lo dije anteriormente, eventos masivos”, subrayó el presidente Duque.

“También se derogará la estrategia Prass y se consolidará la vigilancia colectiva y los seguimientos que se harán de carácter local con las autoridades sanitarias. Estas medidas validan un mensaje: hemos venido luchando contra esta pandemia, no solo duplicando las unidades de cuidado intensivo, fortaleciendo el sistema de salud, sino logrando este sistema de vacunación masivo, seguro, gratuito y equitativo”, concluyó el jefe de Estado.